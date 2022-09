Älterwerden beim Mann : Werde ich mit 40 peinlich?

Es war mein 40. Geburtstag. Ein Abend unterwegs mit Freunden, zu sechst, wir gehen in ungefähr dieser Besetzung seit vielen Jahren aus: zum 18. Geburtstag, zum 20., zum 30. und immer mal dazwischen. Dieses Mal jedoch dachte ich, spät in der Nacht auf der Tanzfläche: Wie oft wir das wohl noch machen können, ohne eine von diesen Gruppen zu werden, die wir früher selbst als unangenehm empfunden haben? Komme ich in ein Alter, in dem Männer anfangen, peinlich zu werden?

Ich habe weder Rückenschmerzen noch sonstige Probleme mit dem Älterwerden, die ich durch den Kauf eines schnellen Autos kompensieren müsste. Ich zweifle nicht an dem, was ich erreicht habe im Leben, mit meinem Beruf und meiner Beziehung bin ich glücklich. Es geht auch nicht darum, wie ich mich selbst im Spiegel sehe, sondern um meinen Blick auf uns als Gruppe. Meine Freunde verstehen genau, wovon ich rede.

Wir kennen uns schon seit der Schulzeit. Anfangs trafen wir uns bei einem von uns daheim und hörten Musik, bis wir irgendwann tanzen gingen. Später, als wir an unterschiedlichen Orten lebten, traf man sich gleich in der Stadt. Ging essen. In eine Bar. Und zum Schluss eben in den ein oder anderen Club. Mit den Jahren dehnte sich die Bar-Phase des Abends aus, tanzen gingen wir immer später. Aber der Club-Besuch blieb der Teil der Nacht, der am meisten Spaß verhieß, weil in der Gruppe Euphorie entstand. Wie früher. Wie immer. Und doch im Jetzt.