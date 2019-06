PR-Profi zu Fridays for Future : „Weiblich und jung wirkt glaubwürdig“

Wie konnte „Fridays for Future“ so erfolgreich werden? Der Werbe-Profi Florian Haller erklärt, warum der Erfolg von Greta Thunberg kein Zufall ist, wieso Schüler plötzlich gehört werden – und was er der Bewegung jetzt raten würde.

Herr Haller, hätte man sich eine Figur wie Greta Thunberg als Werber ausdenken können?

Ich glaube nicht, denn Gretas wichtigste Eigenschaft ist Authentizität. Die kann ich als Werber einem Menschen nicht einhauchen, und ich kann auch keinen authentischen Menschen erfinden. Ich kann so ein Anliegen wie das von Greta nur durch kluge Kommunikation noch schneller verbreiten, als es sich ohnehin schon verbreitet hat.

Der Erfolg von Greta Thunberg ist also kein Zufall?

Nein. Sie tritt unglaublich bestimmt auf, sie weiß, was sie will, sie brennt, sie glüht, sie vertritt ihr Anliegen aus tiefstem Herzen. Dass ein so junger Mensch sich so sehr fokussiert, ist untypisch. Vielleicht hat ihre Krankheit ihr die Kraft gegeben, das zu tun. Daraus resultiert jedenfalls ein unglaubliches Charisma, und das berührt die Menschen. Hinzu kommt noch etwas anderes: Der Klimawandel ist einfach ein Thema, das jeden Menschen betrifft.

Berücksichtigen Sie das auch in anderen Kampagnen, wenn Sie als Werber die Leute ansprechen wollen?

Natürlich, aber nur, wenn das Produkt das auch hergibt. Manchmal kommen Kunden zu uns, die sagen: „Wir müssen was für unser grünes Image tun, machen Sie uns mal eine Kampagne zum Thema Nachhaltigkeit.“ Aber so einfach ist es nicht. Wenn da nichts dahintersteckt, wird so eine Kampagne in der Öffentlichkeit schnell als „greenwashing“ wahrgenommen – also als Versuch, dem Unternehmen ein umweltfreundliches Image zu verleihen, ohne dass es dafür eine Grundlage gibt. Und dann ist ein Shitstorm in den sozialen Medien die Folge. Also: Man muss sich als Unternehmen erst grün verhalten, und dann können wir damit werben.

Wie wichtig ist es für den Erfolg von Fridays for Future, dass sich alles auf der Straße abspielt und dass alles online organisiert wird?

Es ist auf jeden Fall sehr typisch für die junge Generation; es entspricht ihrem sonstigen Verhalten. Ich habe selbst drei Töchter, die das so machen, und die älteste geht auch zu den Demos von Fridays for Future: Die sozialen Medien sind wichtig, um der Bewegung Geschwindigkeit zu verleihen, und dann gibt es da so einen Gegentrend, dass die jungen Menschen sich trotzdem in der wirklichen Welt treffen wollen. Ich nenne dieses Verhalten im Spaß manchmal „bipolar“.

Spielt es auch eine Rolle, dass die bekanntesten Aktivisten weiblich und jung sind? Bei Pegida und Stuttgart 21 sind sie eher männlich und alt.

Weiblich und jung hilft auf jeden Fall enorm, weil es glaubwürdig wirkt und auch immer noch ein bisschen unerwarteter, als wenn es junge Männer wären. Man nimmt jungen Frauen eher ab, dass von Herzen kommt, was sie sagen. Und gerade junge Menschen kannst du am besten über andere junge Menschen ansprechen. Und bei den älteren funktioniert das mit jungen Menschen meist auch ganz gut.

Schüler gehören zu einer gesellschaftlichen Gruppe, die normalerweise nicht gehört wird. Warum jetzt doch?

Weil sie sich in Massen organisiert haben. Das kannst du als Politiker schlecht außer Acht lassen. Und inzwischen haben Wirtschaft und Politik auch verstanden, dass sie um das Thema nicht mehr herumkommen.

Wird das Interesse an FfF abklingen?

Da wage ich keine Prognose. Aber wenn ich da Kampagnenchef wäre: Ich würde immer wieder neue, aktuelle Themen setzen und das Thema immer wieder neu aufladen und die Dramatik des Klimawandels immer wieder neu herausstellen. Dann sollte das Thema noch eine ganze Weile oben auf der gesellschaftlichen Agenda stehen.

Florian Haller ist CEO von Serviceplan, der größten inhabergeführten Werbeagentur in Europa.