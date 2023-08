Wenn Politiker verallgemeinern : Was die schweigende Mehrheit möchte

Politiker sprechen gerne darüber, was der Großteil der Menschen angeblich denkt, sich wünscht, an ihren Wahlprogrammen schätzt. Woher wissen sie das eigentlich?

Die Mehrheit ist in den gesellschaftspolitischen Debatten im Lande der Begriff der Stunde. Die Mehrheit ist mächtig, umworben und gefürchtet, zugleich aber abstrakt und gesichtslos. Politiker behaupten trotzdem gern zu wissen, was die Mehrheit möchte – nämlich exakt das, was ebendiese Politiker im Programm haben.

Was der Mehrheit oft unterstellt wird: dass sie schweigt. In einer Diktatur ist das auch die Regel. In der DDR zum Beispiel wurde gegen die schweigende Mehrheit regiert, und wenn einzelne Individuen doch einmal aufmuckten, dann wurden auch sie rasch wieder zum Schweigen gebracht. Als in der Wendezeit dann endlich genügend Menschen den Mund aufmachten, konnten sie mit voller Überzeugung skandieren: „Wir sind das Volk.“ Sie wussten, sie waren die Mehrheit.

Dass in der Bundesrepublik heute die Ampelkoalition regiert, das hat sie ihrer Mehrheit zu verdanken – ihrer Mehrheit von gestern. Genauer gesagt, jener Mehrheit, die sie am 26. September 2021 erlangte. Diese Mehrheit hat sie sämtlichen Umfragen zufolge seither verloren, weiterregieren darf sie trotzdem, jedenfalls bis zur nächsten Wahl oder bis zu einem Koalitionsbruch; so funktioniert Demokratie. Manche Menschen, noch nicht die Mehrheit, fühlen sich dadurch jedoch an eine Diktatur erinnert. So verstehen konnte man zum Beispiel Hubert Aiwanger mit seinem berühmt gewordenen Satz: „Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss.“ Die „breite Bevölkerung“, sagte Aiwanger außerdem, müsse sich endlich wieder Gehör verschaffen.

Eine „schweigende große“ Mehrheit, die sich nicht traut zu reden

Seltsam an diesen Worten war, dass sie – aus dem Munde eines Ministers in einer mit satter Mehrheit ausgestatteten Landesregierung – wie ein Befehl klangen. Der mächtige Mann sagt der breiten Bevölkerung, was sie zu tun hat.

Der Ampelkoalition und speziell den Grünen wird gern vorgehalten, sie wollten die Bürger entmündigen. Besonders mündig kommen diese aber auch in den Reden der Ampelgegner nicht rüber: Eine „schweigende große Mehrheit“, die sich trotz ihrer gewaltigen zahlenmäßigen Übermacht nicht zu reden traut, und das, obwohl wir – allen anderslautenden Gerüchten zum Trotze – noch in einer Demokratie leben: Was eigentlich ist von der zu halten?

Nun fühlt sich in der Regel der Mensch in der Mehrheit recht gut aufgehoben: Es ist wohltuend, Gleichgesinnte um sich zu wissen, je mehr, desto angenehmer. Zugleich aber möchte der Mensch eigentlich kein Massenwesen sein, sondern ein Individuum, mit ernst zu nehmenden, differenzierten Ansichten und starker Persönlichkeit. Beides jedoch wird ihm im Mehrheitsgerede von Aiwanger und vielen anderen abgesprochen.

Avantgarde sieht anders aus

Die breite Bevölkerung, die breite Masse, der kleine Mann und die kleine Frau, der Mann von der Straße, der brave Bürger: Durchweg positiv konnotiert scheint keines dieser Bilder. Dasselbe gilt für „die leise, aber klare bürgerliche Mehrheit, die sich an Regeln hält, die morgens arbeiten geht und sich abends im Sport- und Musikverein engagiert“, wie sie Carsten Linnemann kürzlich skizziert hat. Das Reihenhaus in der Vorstadt, die zwei bis drei Kinder und die zwei bis drei Pkw hat er dabei noch nicht mal erwähnt, und trotzdem: Die Welt, die hier beschworen wird, wirkt merkwürdig eintönig, beschränkt, verdruckst und spießig. Avantgarde sieht anders aus, doch wir reden hier ja auch von der Mehrheit: einer Mehrheit, die ihre eigenen Interessen vor lauter Arbeit, Musik und Sport nur mehr sehr leise artikulieren kann oder eben schweigt. Doch jene, die für sie sprechen wollen, tun dies von oben herab.