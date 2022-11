Fotoshooting mit Leibovitz : Wenn Messi und Ronaldo auf Vuitton Schach spielen

Am Abend vor dem ersten Spiel der Fußball-WM haben Cristiano Ronaldo und Lionel Messi ein Foto veröffentlicht, das beide vermeintlich in eine improvisierte Partie Schach vertieft zeigt. Die Schachfiguren stehen nicht auf einem Brett. Als Spielfeld dient ein kariert gemusterter Koffer, unverkennbar von der französischen Luxusmarke Louis Vuitton. Vom Feinsten ist auch die Fotografin. Die Amerikanerin Annie Leibovitz zählt zu den Bestbezahlten ihres Berufs.

Schon die perfekte Ausleuchtung deutet an, dass auf dem Foto genau gar nichts improvisiert ist. Unter dem karierten Koffer dient ein größeres Exemplar im Markendesign als Untersatz. Messis hochgekrempelter Ärmel legt ein Unterarmtattoo frei, das mit den Karo- und Logomustern harmoniert. Ronaldo sitzt so, dass sein Seitenscheitel in voller Länge zu sehen ist. Selbst dass der Portugiese und fünfmalige Weltfußballer des Jahres über die Figuren weg ins Ungefähre blickt, passt perfekt. Der Einzige, der in der Konstellation noch eine Wahl hat, ist nämlich der auf die Figuren fixierte Messi.

Der Argentinier und siebenmalige Weltfußballer des Jahres kann sich entscheiden, ob er mit Schachgeboten seiner Dame ein Unentschieden erzwingt oder noch einen Gewinnversuch unternimmt, der freilich deplatziert wäre. Trotz der unklaren Abgrenzung auf dem Koffer, der mehr Karos hat als die acht mal acht Felder eines Schachbretts, haben Kenner schnell ausfindig gemacht, dass die Stellung aus einer 2017 im norwegischen Stavanger gespielten Partie zwischen Weltmeister Magnus Carlsen und dem als Streamer inzwischen ähnlich gut verdienenden Hikaru Nakamura stammt. Zwei Züge später reklamierte der Amerikaner damals ein Remis. Ob Messi und Ronaldo während ihres Fotoshootings selbst eine Partie wagten, ob sie die Figuren überhaupt bewegt haben, ist nicht bekannt.

55 Millionen Likes auf Instagram

Ihr perfekt ausgeleuchtetes und arrangiertes Spiel hatte zwar keine Verlierer, passt aber streng genommen nicht zum Kampagnenslogan „Victory is a State of Mind“ – zu Deutsch etwa: „Sieg ist eine Geisteshaltung“. Als gewinnbringender Einfall darf es freilich gelten. Bis Sonntagnachmittag wurde das Schachfoto auf Instagram bereits 55 Millionen Mal gelikt, was selbst für Weltfußballer mit 375 Millionen (Messi) beziehungsweise 499 Millionen Followern erstaunliche Zahlen sind.

Während der Pandemie haben Millionen das Onlineschach für sich entdeckt. Seit dem Serienhit „Das Damengambit“ gilt das Spiel nicht mehr als langweilig, sondern als cool. Vom Eiskunstlauf übers Tennis bis zur Formel Eins posten Sportstars Fotos beim Schach in den sozialen Netzwerken. American-Football-Profis trugen kürzlich ein Turnier aus.

Das Spiel befördert nicht nur das persönliche Image, sondern auch das strategische Denken und das Verständnis taktischer Diagramme, wie sie in Mannschaftssportarten bei der Vorbereitung eingesetzt werden. Der frühere deutsche Nationalspieler Mesut Özil begriff einst beim Schulschach, dass auch die nächsten Spielzüge gegnerischer Verteidiger berechenbar sind.

Schachweltmeister Carlsen hat sich bei Ronaldo und Messi übrigens bereits für die Verwendung seiner Partie gegen Nakamura mit einem spöttischen Tweet bedankt: „Die zweitgrößte Rivalität unserer Zeit ahmt die größte nach.“