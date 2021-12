Weltraumtourismus : Japanischer Milliardär bereit für Trip ins All

Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren soll eine russische Rakete am Mittwoch einen Weltraumtouristen ins All bringen. Die Sojus-Rakete mit dem japanischen Milliardär Yusaku Maezawa, seinem Assistenten Yozo Hirano und dem russischen Kosmonauten Alexander Misurkin soll um 08.38 Uhr MEZ vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur Internationalen Raumstation ISS starten. Nach einem sechsstündigen Flug soll das Modul Poisk um 14.41 Uhr MEZ an der ISS andocken.

Während seiner zwölf Tage an Bord der ISS will Maezawa eine Liste mit 100 Aufgaben abarbeiten und dies von seinem Assistenten für die mehr als 750.000 Abonnenten seines Youtube-Kanals dokumentieren lassen. Der 46-jährige Maezawa ist der erste Weltraumtourist der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos seit 2009. In den vergangenen Jahren hatte Russland westlichen Raumfahrtfirmen diese Einnahmequelle überlassen. Da die USA mittlerweile aber nicht mehr auf russische Sojus-Raketen angewiesen sind, bekam Maezawa die Chance auf einen Raumflug.