Jede Stunde werden weltweit fünf Mädchen oder Frauen von ihrem Partner oder einem Familienmitglied getötet.

Das geht aus einem Report des Büros für Drogenkontrolle und Verbrechensbekämpfung der Vereinten Nationen und UN Women hervor. 2021 waren demnach 45.000 Frauen und Mädchen von Femiziden durch Partner oder Angehörige, etwa Väter oder Brüder, betroffen.

Diese Zahl umfasst nur jene Fälle, die polizeilich dokumentiert worden sind.

Femizide sind die extremste Ausprägung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Sie werden definiert als vorsätzliche Tötung mit einem geschlechtsspezifischen Motiv.

Und sie sind ein globales Problem, wobei sich die Häufigkeit der Taten je nach Weltregion unterscheidet: Pro 100.000 Frauen kommt es beispielsweise in Afrika zu 2,5 Femiziden, in Nord- und Südamerika zu 1,4 und in Europa zu 0,6. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 1,1.

Tatsächlich ist die Zahl der Femizide wahrscheinlich viel höher. Noch immer werden viele Fälle nicht gezählt. Oft liegen nicht genügend Informationen vor, um sie als geschlechtsspezifische Tötungen zu identifizieren. Ob und wie Behörden ermitteln und in welcher Form sie Delikte aufzeichnen, ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Noch dazu arbeiten Ermittlungsbehörden unter teils prekären Bedingungen: In Mexiko zum Beispiel fehlt es nicht nur an Personal in der Rechtsmedizin, sondern auch an Kühlschränken, um Beweisstücke für die spätere Untersuchung aufzubewahren, und an forensischen Krankenwagen, um Leichen zu transportieren. Das legte eine Recherche der Zeitung „Animal Político“ offen.

Die schlechte Datenlage bei Femiziden ist ein Thema, auf das der Internationale Frauentag aufmerksam macht. UN Women schätzt, dass bei etwa vier von zehn Morden an Frauen und Mädchen im Jahr 2021 nicht genügend Informationen vorlagen, um sie als geschlechtsspezifische Tötungen einzustufen. Dies sei jedoch entscheidend, um Femizide zu bekämpfen. Umfassende Daten ermöglichen es, mehr über die Muster geschlechtsspezifischer Gewalt zu erfahren, Betroffenen einen Zugang zur Justiz zu verschaffen sowie Präventionsmaßnahmen zu erarbeiten.

Ein weiterer Baustein der Prävention ist laut der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung die Sexualaufklärung von Jungen und Männern. So lernen sie, überholte Geschlechterbilder abzulegen, respektvoll mit Mädchen und Frauen umzugehen und ein positives Bild von Männlichkeit zu entwickeln. Gleichzeitig müsse die Teilhabe von Mädchen und Frauen am politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben ausgeweitet werden.