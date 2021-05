Verbindung zu Bill Gates : Welche Rolle Jeffrey Epstein bei der Gates-Scheidung spielen soll

Die Schwedin Eva Andersson-Dubin ist eine beeindruckende Frau. In den siebziger Jahren kam sie nach New York, fiel Jerry Ford, dem Mitgründer der Ford Modeling Agency, ins Auge, stand für Modeshootings vor der Kamera, wurde zur Miss Schweden gekürt und begann, an der renommierten Universität von Kalifornien in Los Angeles Medizin zu studieren. In New York, wo die Blondine am Lenox Hill Hospital ihre Facharztausbildung zur Internistin absolvierte, lernte sie in den Achtzigern den Finanzmanager Jeffrey Epstein kennen. Nach elf gemeinsamen Jahren trennte sich das Paar. Die Schwedin heiratete den amerikanischen Milliardär Glenn Dubin und avancierte an der Upper East Side von Manhattan zur spendenfreudigen Philantrophin.

Epstein, der 2008 wegen sexuellen Begegnungen mit einer Minderjährigen verurteilt wurde und nach weiteren Vergewaltigungsvorwürfen 2019 in einer Gefängniszelle Suizid beging, wandte sich damals der britisch-französischen Erbin Ghislaine Maxwell zu. Der Kontakt zwischen Andersson-Dubin und ihrem früheren Liebhaber brach aber nicht ab. Im Gegenteil: Wenn Epstein prominente Freunde und Bekannte traf, war die Medizinerin oft dabei. Auch als der Vermögensverwalter den Technologieunternehmer Bill Gates vor zehn Jahren in sein Haus an der East 71st Street einlud, gesellte sich Andersson-Dubin dazu. „Eine sehr attraktive Schwedin kam mit ihrer Tochter vorbei. Ich bin ziemlich lange geblieben“, fasste Gates die Nacht bei Epstein laut „New York Times“ in einer Mail zusammen. Epsteins Lifestyle, schrieb Gates damals, sei so andersartig wie faszinierend.