Enthüllungen der Stars : Welche Motive für ihre Abrechnung haben Menschen wie Prinz Harry?

Wirft in seinem Buch die goldene Regel der Windsors „never complain, never explain“ über den Haufen: Prinz Harry, hier mit seiner Frau in einer Szene der Dokumentation „Harry & Meghan“. Bild: dpa

Es war die Woche der Enthüllungen: Prinz Harry gibt pikante Einblicke ins Palastleben, Benedikts Privatsekretär Georg Gänswein breitet Innereien des Vatikans aus, und Ex-Profi-Ex-Gattin (und Ex-Profi-Gattin) Claudia Effenberg lässt zum Start des „Dschungelcamps“ auf eine Abrechnung mit Thomas Strunz hoffen. Anlass genug, eine kleine Phänomenologie des Enthüllens zu entwerfen.

Was verdient das Prädikat Enthüllung? Entscheidend sind die W-Fragen: Wer enthüllt? Wer wird enthüllt? Was wird enthüllt? Danach richtet sich der Marktwert. Bei geheimnisumwitterten Institutionen wie dem Vatikan oder dem britischen Königshaus liegt er naturgemäß hoch. Bei jemandem wie Kader Loth, bei der kaum noch Stoff für Enthüllungen überbleibt („den einen oder anderen Liebhaber danach hätte ich mir sparen können“), liegt er niedriger.

Mit dem Wort Verrat, der im Zusammenhang mit Harry benutzt wird, ist die Enthüllung nicht korrekt beschrieben, mit Wahrheit oder Transparenz aber auch nicht. Das Habitat der Enthüllung ist die moralische Grauzone. Im Lauf der Zeit hat sich ein eigener Jargon des Enthüllens entwickelt: „Abrechnen“, „auspacken“, „beichten“. Es ist kein Zufall, dass manche dieser Begriffe aufs Seelische wie aufs Körperliche anwendbar sind. Bei „entblößen“ oder „bloßstellen“ wird das ebenso deutlich wie bei „die Hose runterlassen“, beim Begriff „Seelenstriptease“ sowieso. Da ist es nur konsequent, dass sich Reality-Formate gerne mit dem „Playboy“ koordinieren: Eine der Teilnehmerinnen zeigt in dem Heft zumeist „alles“. Die spannende Frage für die Fernsehzuschauer ist dann, ob sie „es“ im Camp wieder tut.

Er steht ja schon fast nackt da

Überhaupt folgt das Enthüllen einer narrativen Struktur, einer Eskalationslogik: erst der Mantel, dann das Oberteil, dann das Höschen. Man sieht das bei Harry und Meghan: Die Andeutung, dass es einen rassistischen Kommentar im Königshaus gab, ohne zu sagen, wessen Mund er entstammt, war der perfekte Cliffhanger. Mit der Preisgabe seiner Entjungferung auf einer Wiese hinter einem Pub wiederholt Harry diese Strategie, denn die Beschreibung der Gespielin als „ältere Frau, die Pferde mochte, sehr sogar“, hat Raum eröffnet für wochenlange Spekulationen. Erste Dementis gibt es bereits. Was soll jetzt noch kommen? Der Prinz steht ja schon fast nackt da.

Der Stoff, aus dem Enthüllungen sein können, ist ständigen Veränderungen unterworfen. Noch haben Outings etwa von Fußballspielern die Qualität einer Enthüllung, in 20 Jahren dürfte das nicht mehr der Fall sein. Vor 50 Jahren hätte eine Schlagzeile in der „Bild“-Zeitung gelautet: Bohlen-Beichte: „Ich bete nicht.“ Vor ein paar Tagen stand dort zu lesen: „Bohlen-Beichte: Ich bete jeden Tag.“

Das Wort Beichten erinnert an den Ort, der früher für Enthüllungen vorgesehen war: den Beichtstuhl, in dem man vertrauliche Zwiesprache mit einem Priester hält, ihrerseits ein Abbild der Zwiesprache mit Gott, dem man sein gepeinigtes Gewissen offenbart. Die Ablösung dieses „coram Deo“ durch das „coram publico“ ist eine Form der Säkularisierung, die durch Formulierungen wie „Ich bereue nichts“ gerne auf eine sündenstolze Spitze getrieben wird. Die Mediengesellschaft stellt für solche Bekenntnisse eine Fülle von Orten bereit, wobei die Topographie des Enthüllens eng verzahnt ist mit deren Ökonomie. Wer persönlich zu intimen Bekenntnissen bereit ist, an denen gesellschaftlich jedoch kein ausgeprägtes Interesse besteht, zieht für eine überschaubare, oft knapp fünfstellige Gage (die dann natürlich ebenfalls enthüllt wird) in Sendungen wie das „Dschungelcamp“.

Hauptsache, sie ziehen andere in den Abgrund

Ein gefallener Weltstar wie Boris Becker vermag mit weniger Aufwand und weniger Einblicken einen deutlich höheren Ertrag zu erzielen. Kurz vor Weihnachten hat sich der ehemalige Tennisspieler für ein Interview zu Sat.1 gesetzt, um über seine Zeit im Gefängnis zu plaudern. Rund 500.000 Euro soll der Sender dafür gezahlt haben. Obendrauf bekam er einen Moderator, der im Vorhinein „schonungslose“ Fragen versprach, diese dann nur leider zu stellen versäumte. Hätte der Sender auf Michel Friedman als Moderator bestanden, hätte Becker vermutlich noch mehr Geld verlangen können. Gage und entgegengebrachtes Verständnis kann man sich als kommunizierende Röhren vorstellen: Milde kostet.