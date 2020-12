Job-Ideen für 2021 : Mach es zu deinem Projekt

Dschungelcamp-Headhunter

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Bald sind sie beschäftigungslos, die Alternativfakten-Fabrikanten und Wahlbetrugs-Wünschelrutengänger der Trump-Regierung – einschließlich ihres Chefs. Nutzen Sie diese Chance, setzen Sie sich ins Flugzeug, und düsen Sie nach Washington, um als Headhunter die originellsten Persönlichkeiten für das RTL-Dschungelcamp zu rekrutieren. Sorgen Sie dafür, dass das Fernsehpublikum Rudy Giuliani bei der Verflüssigung seines Haarfärbemittels unter tropischer Sonne zuschauen kann und Richard Grenell beim kontinuierlichen Missachten diplomatischer Anstandsregeln im Umgang mit den Einheimischen. Locken Sie Jared Kushner mit dem Angebot, er könne im australischen Outback einen Separatfrieden zwischen Pythons und Koalas aushandeln. Überwinden Sie Ivanka Trumps Skepsis mit dem Hinweis, dass Känguruhoden hautstraffendes Kollagen enthalten. Vor allem aber: Gewinnen Sie „The Donald“ selbst für die Show. Als Top-Act bringt er maximale Quote und lockt weitere interessante Individuen ins Camp. Wenn sich eines Nachts eine mächtige Kreatur auf breiter Schleimspur dem Ex-Präsidenten von hinten nähert und unterwürfige Laute von sich gibt, ist es höchstwahrscheinlich Mike Pompeo.

Impf-Promoter

Dieser Job ist nur etwas für Arbeitnehmer, die schon Erfahrung im Umgang mit schwieriger Klientel haben, also Lehrer aus Neukölln, Callcenter-Agenten der Telekom oder Grünen-Wahlkreiskandidaten aus dem Erzgebirge. Wenn Sie sich bereit fühlen für die Next-Level-Challenge, werden Sie Promoter der Corona-Impfkampagne und bewerben Sie sich um die Abordnung nach Südwestdeutschland. Dort, in der Heimat der Querdenker-Bewegung, treffen Sie auf Menschen, die beim Wort Vakzination an abnorme Sexualpraktiken denken und Masern für eine minder gefährliche Art von Sommersprossen halten. Erläutern Sie ihnen, dass die Mikrochips, die mit der Corona-Impfung injiziert werden, bisher lediglich bei einem verschwindend geringen Teil der Versuchspersonen 5G-Allergien ausgelöst haben, und das auch nur, wenn sie weniger als 50 Meter entfernt von einem 5G-Mobilfunkmast wohnen.

Widersprechen Sie energisch dem Gerücht, ein langjähriger AfD-Wähler habe nach Erhalt der ersten Dosis begonnen, seine Leserbriefe an die „Junge Freiheit“ zu gendern. Besuchen Sie die selbstverwalteten Domänen der Reichsnährständler auf der Schwäbischen Alb, und erklären Sie dort, dass eine Impfpflicht ausschließlich für nicht abschiebbare syrische Intensivtäter geplant sei. Wenn das nichts hilft, verraten Sie ein Geheimnis: Der erste homöopathische Impfstoff aus der Waldorf-Manufaktur in Plochingen steht kurz vor der Zulassung durch das Rudolf-Steiner-Institut.

Extremismus-Bekämpfer

Es wäre tragisch, würde die AfD infolge einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz so in Verruf geraten, dass ein Elitesoldat mit privatem Wehrmachtsmuseum oder ein in nationalhumoristischen Chatgruppen aktiver Polizist sie als treuer Staatsdiener nicht mehr wählen könnte. Bewahren Sie die Partei vor dem Absturz in die Bedeutungslosigkeit, indem Sie sich dort als Extremismus-Bekämpfer engagieren. Entlarven Sie Funktionäre mit dubioser Vergangenheit, indem Sie sich als revolutionär gesinnter Kamerad ausgeben und sie dazu bringen, ihnen Fotos von der Sonnwendfeier der Rudolf-Heß-Jugend in Wunsiedel zu zeigen. Überzeugen Sie die Alten Herren der pflichtschlagenden Burschenschaft Odin-Neisseria davon, beim nächsten Parteitag für Jörg Meuthen zu stimmen. Und machen Sie den Flügelmännern von der Wehrsportvereinigung 1933 Eichsfeld endlich klar, dass es nicht in Ordnung ist, vor dem Thingspiel alle drei Strophen des Horst-Wessel-Liedes zu singen. Passen Sie aber auf, dass die AfD durch Ihre Aktionen nicht zu weit nach links rückt. Am Ende duldet Alexander Gauland noch, dass Roberto Blanco in die gleiche Seniorenresidenz zieht wie er.