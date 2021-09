Biden-Sprecherin zu Abtreibung : „Sie waren nie schwanger“

Nachdem in Texas das Abtreibungsgesetz verschärft wurde, ist eine Debatte in den USA entbrannt. Viele Prominente meldeten sich zu Wort. Bidens Sprecherin fand eine deutliche Antwort auf eine hartnäckige Nachfrage eines Reporters.

Beim Thema Abtreibung wird Jen Psaki, Sprecherin des Weißen Hauses, persönlich. Auf die Frage, wie sich Präsident Joe Bidens katholischer Glaube mit seiner Unterstützung des Rechts auf Abtreibung vertrage, hielt sie einem Reporter vor, sich als Mann nicht in die Lage einer schwangeren Frau versetzen zu können. „Der Präsident findet, es ist das Recht jeder Frau, selbst zu entscheiden. Es ist ihr Körper und damit ihre Entscheidung. Ich weiß, dass Sie diese Entscheidung nie treffen mussten und nie schwanger waren“, fuhr sie den Vertreter eines katholischen Senders am Donnerstag an.

Die 42 Jahre alte Psaki, seit Januar Leiterin des ersten rein weiblichen Presseteams im Weißen Haus, gilt als Feministin. Mit Ehemann Greg Mecher, einem politischen Berater, hat sie zwei Kinder. Die Debatte in den Vereinigten Staaten war am Mittwoch durch die Entscheidung des Supreme Court befeuert worden, ein texanisches Gesetz zur Verschärfung der Abtreibungsregelungen zuzulassen. Die Regelung, eines der härtesten des Landes, verbietet Abbrüche nach der sechsten Schwangerschaftswoche. Zu dem Zeitpunkt ist vielen Frauen noch nicht bewusst, dass sie schwanger sind. Das sogenannte Heartbeat Act sieht zudem vor, dass Texanerinnen das Kind auch bei einer Vergewaltigung oder Inzest austragen müssen.

Nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs meldete sich auch Hollywood. Prominente wie Alyssa Milano, Sean Penn und Alec Baldwin hatten sich schon in den vergangenen Jahren wiederholt gegen geplante Verschärfungen der Abtreibungsgesetze in konservativen Bundesstaaten wie Georgia, Missouri und Utah ausgesprochen. „Ich solidarisiere mich mit den Menschen in Texas, die dem extremen Sechs-Wochen-Abtreibungsverbot ausgesetzt sind“, twitterte die Sängerin Pink am Donnerstag.

Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon verwies in sozialen Medien derweil auf die amerikanische Verfassung, die auch Texanerinnen garantiere, allein über den eigenen Körper zu entscheiden. „Das neue texanische Abtreibungsverbot gibt Politikern, Nachbarn und sogar Fremden das Recht, Anbieter von Abtreibungen zu verklagen“, schimpfte die Komikerin Amy Schumer mit dem Hashtag #BansOffOurBodies. „Es ist an der Zeit, für reproduktive Gesundheit zu kämpfen!“