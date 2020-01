Im Gerichtssaal : Weinstein wird wegen Handys verwarnt

Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaats New York hat den Antrag der Verteidigung abgelehnt, den Vergewaltigungsprozess gegen Harvey Weinstein abermals zu verschieben. Die Anwälte des früheren Filmmoguls, der in Manhattan vor Gericht steht, begründeten den Antrag am Dienstag mit einer Anklage gegen ihren Mandanten in Los Angeles. Am Montag hatten die kalifornischen Staatsanwälte Anklage erhoben. Sie werfen dem 67 Jahre alten Gründer der Filmgesellschaften Miramax und The Weinstein Company vor, 2013 in Los Angeles eine bislang anonyme Frau vergewaltigt und eine weitere, vorerst ebenfalls unbekannte Frau sexuell belästigt zu haben.

Weinsteins Anwalt Arthur Aidala verlangte daher, die Auswahl der Geschworenen für den Missbrauchsprozess vor dem Supreme Court in New York, die am Dienstag begann, zu verschieben. Potentielle Juroren könnten durch die Anschuldigungen in Kalifornien verwirrt oder befangen werden. Der Vorsitzende Richter James Burke verwies dagegen auf die Unabhängigkeit der beiden Strafverfahren.

In New York steht der frühere Produzent wegen angeblicher Übergriffe auf die Produktionsassistentin Mimi Haleyi und eine vorerst anonyme Frau in den Jahren 2006 und 2013 vor Gericht. Obwohl Weinstein eine lebenslange Haftstrafe droht, gab er sich während der Juryauswahl am Dienstag eher sorglos. Wie amerikanische Medien berichteten, griff er trotz früherer Verwarnungen immer wieder zu Mobiltelefonen.

Nach einer hitzigen Debatte mit dem Angeklagten und dessen Verteidigern drohte der Richter, Weinstein wegen des Verstoßes gegen eine richterliche Anordnung festnehmen zu lassen. Nach einer weiteren Mahnung an Weinstein sah das Gericht aber von einer Unterbringung im Gefängnis ab. In den kommenden Tagen sollen zwölf Geschworene bestimmt werden. Von den ersten 120 möglichen Jury-Mitgliedern, die am Dienstag befragt wurden, ließen sich mehr als 40 wegen Befangenheit entschuldigen.