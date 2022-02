Weil Kinder handysüchtig sind : Vater legt Internet in ganzem Ort mit Störsender lahm

Ein Vater hat in Frankreich das Internet in der Gemeinde Messanges lahmgelegt – eigentlich wollte er nur verhindern, dass seine Kinder online gehen. Jetzt droht ihm eine Strafe.

Immer nur am Handy: Das nervte einen Vater in Frankreich an seinen Kindern. Bild: dpa

In der Gemeinde Messanges an der Atlantikküste in Frankreich gab es zuletzt ein ungewöhnliches Problem: Zwischen Mitternacht und drei Uhr morgens funktionierten in dem 900-Einwohner-Ort das mobile Telefonnetz und das Internet nicht mehr. Nachdem das Problem der Behörde Agence nationale des fréquences (ANFR) gemeldet wurde, schickte diese einen Techniker los.

Der stellte fest, dass ein Signalstörer verwendet wurde, um Funkfrequenzen zu blockieren. Der Techniker folgte dem Signal – und traf auf einen Hausbesitzer in einem Nachbarort, der zugab, einen Störsender online gekauft zu haben. In einem Bericht von ANFR heißt es: „Der Störsender war von dem Familienvater installiert worden, um zu verhindern, dass seine Teenager mit ihren Smartphones ins Internet gehen, anstatt einzuschlafen.“ Seine Kinder seien während der Pandemie süchtig nach sozialen Netzwerken und anderen Anwendungen auf ihren Smartphones geworden, erklärte der Vater demnach. In einem Internetforum sei er auf die Lösung mit dem Störsender gekommen.

Was der Vater bei seiner Recherche wohl nicht erfuhr: Die Verwendung eines solchen Störsenders ist in Frankreich illegal und wird mit einer Geldstrafe von bis zu 30.000 Euro und sechs Monaten Gefängnis geahndet. Die ANFR meldete den Einsatz des Störsenders der Staatsanwaltschaft, die das Gerät beschlagnahmte und jetzt ermittelt.