Weihnachtsplaylists : Gleicher die Lieder nie klingen

„All I Want For Christmas Is You“ ist die Nummer eins der Billboard-Charts, und auch „Last Christmas“ ist wieder sehr beliebt. Vor Feiertagen hört die Welt am liebsten Einheitsware.

„All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey ist die Nummer eins der Billboardcharts, hier ist Carey bei der Silvesterfeier auf dem Times Square 2017 zu sehen. Bild: dpa

Weihnachten wird in jeder Familie ein bisschen anders gefeiert: mit Würstchen oder Gänsebraten, mit Bescherung vor oder nach dem Essen, mit echten Kerzen oder alten Christbaumkugeln. Ohne die kleinen Abweichungen wäre Weihnachten nur halb so familiär und vielleicht auch nur halb so schön.

Sobald es aber um Weihnachtslieder geht, wird in aller Welt ein besinnlicher Gleichtakt angestimmt, dessen oberste Dirigentin Mariah Carey heißt. Egal welche aktuelle Chartliste aufgerufen wird, so weit oben wie „All I Want For Christmas Is You“ findet sich kein anderes Weihnachtslied. In den amerikanischen Billboard-Charts ist es gerade auf den ersten Platz gestiegen – als erstes Weihnachtslied seit mehr als 60 Jahren.

Bei Spotify lässt sich Careys Erfolg in Zahlen messen. Insgesamt streamten die Nutzer den Song 520 Millionen Mal und speicherten ihn auf zwölf Millionen Playlisten. Nach den Amerikanern und Briten, die mit der Sängerin die Sprache teilen, sind die Deutschen ihre größten Anhänger. Auch diejenigen, die noch gar nicht auf der Welt waren, als Carey das Lied vor genau 25 Jahren veröffentlichte: In der Gruppe der Achtzehn- bis Vierundzwanzigjährigen hat sie mit 29 Prozent ihre größte Zuhörerschaft.

Allerdings hilft die schwedische Plattform dem Erfolg selbst nach. Während Carey zum Jubiläum des Liedes noch eine neue Version ihres um unbekannte Szenen erweiterten Musikvideos herausbrachte, veröffentlichte sie bei Spotify im November eine Neuauflage ihres Weihnachtsalbums von 1994. Spotify tauft sie die „Weihnachtskönigin“, und obwohl solche Titel in der Marketingwelt schnell verliehen sind, ist in diesem Fall doch was dran: Im Schnitt schallt „All I Want For Christmas Is You“ zu dieser Jahreszeit aus 3,5 Millionen Lautsprechern täglich.

Carey profitiert davon, dass in der Weihnachtslieder-Liste wenig Bewegung ist. Unter den zehn beliebtesten in den Spotify-Charts für Deutschland sind Wham! (die ewigen Zweiten hinter Carey), Chris Rea oder Shakin’ Stevens vor Melanie Thornton, Paul McCartney, Michael Bublé, John Lennon und Kelly Clarkson. Den jüngsten Song der Liste liefert Ariana Grande mit „Santa Tell Me“ – und auch der ist schon sechs Jahre alt. Nur eingängige Popmelodien irgendwo zwischen 1970 und 2013 haben offenbar Chancen an Weihnachten.

Unter den beliebtesten Weihnachtsliedern der Welt finden sich Brenda Lees „Rockin’ Around The Christmas Tree“, Bobby Helms’ „Jingle Bell Rock“ und Andy Williams „It’s the Most Wonderful Time of the Year“. Deutschsprachige Musik hat es dagegen schwer. Im vergangenen Jahr konnte nur Rolf Zuckowski mit „In der Weihnachtsbäckerei“ einen Platz ergattern, als Spotify die Zahlen für das letzte Quartal auswertete. Im Moment ist er davon noch entfernt – vielleicht, weil gerade enthüllt wurde, dass er selbst gar nicht backen kann.

Weihnachtslieder funktionieren also am besten, wenn sie massentauglich sind. Das ist auch das Geheimnis von Careys „All I Want For Christmas Is You“, wie Walter Afanasieff einmal in einem Interview verraten hat. Er hat das Lied mit der Sängerin geschrieben und produziert – übrigens im Sommer. Die simple Melodie, kombiniert mit dem Tempo und Arrangement einer Rock-’n’-Roll-Nummer, bekämen die Leute einfach nicht aus dem Kopf. Careys genialster Zug sei es gewesen, dass sich unter dem „You“ – das besungene Gegenüber – jeder jemand anderen vorstellen könne. Das ist doch mal etwas Besonderes in all dem Gleichklang.