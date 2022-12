Die Jagd wird feminin : „Emanzipation heißt auch: Ich beschaffe mir mein Fleisch selbst“

Leise fallen Schneeflocken auf das Buchenlaub. Vom Parkplatz Oberholz im Göppinger Wald sind es fünf Minuten zum Ansitz. Sarah Schweizer nimmt ihre Repetierbüchse Blaser R8 mit Zielfernrohr, ein Fernglas, eine wärmende Sitzunterlage aus dem Auto und macht sich auf dem Weg zum Ansitz in ihrer Jagd. Es ist sieben Uhr, noch gut eine Stunde bis zum Sonnenaufgang. Laut Jagd-App ist um 7.30 Uhr das beste Büchsenlicht im Wald zu erwarten. Den Weg zum Ansitz „Steinerne Bank“ hat sie markiert, damit sie ihn in der Dunkelheit besser findet. Vom Boden steigt feucht-nebelige Luft auf. An einigen Stellen des Wegs riecht es würzig nach Wildschweinen, auf dem Waldboden Wildschweinspuren.

Sarah Schweizer, grauer Jagdhut, braune Lederjacke, grüner Overall, hat vor sechs Jahren den Jagdschein gemacht. Sie ist 39 Jahre alt, CDU-Landtagsabgeordnete und Tochter eines Landwirts. Und sie gehört zu der immer größeren Gruppe von Frauen, die sich aus emanzipato­rischen und auch aus ökologischen Gründen mit diesem Hobby anfreunden können. „Wir leben in einer so künstlichen Welt, da hat man das starke Bedürfnis, das Ursprüngliche zu suchen“, sagt sie. „Mein Zugang zur Jagd ist vor allem der Naturschutz. Man ist in der Natur, trägt zu ihrem Erhalt bei und gewinnt dabei hochwertige Lebensmittel.“