Buch über First Lady : Melania Trump in 47 Episoden

Es heißt immer, Donald Trump sei unberechenbar, aber das ist Unsinn. Man kann im Gegenteil recht präzise voraussagen, wie der Präsident sich in einer bestimmten Situation verhalten wird; man muss sich nur fragen: Was würde der uninformierteste, ahnungsloseste, inkompetenteste Mensch des Planeten jetzt tun? Es ist wie eine dieser Körpertausch-Komödien aus Hollywood, wo sich ein, sagen wir, Sechsjähriger im Körper eines Erwachsenen wiederfindet, in diesem Fall des mächtigsten Mannes der Welt.

Trump, das ist Politik als Pantomime: Alle Bewegungen sind da, aber nichts geschieht, was Substanz hätte. Das heißt nicht, dass Trumps Anhänger nicht genau diese Art der Disruption wollten, diesen Tritt in den Hintern des politischen Systems und Establishments; dass sein Verhalten keine gewaltigen politischen Folgen hätte – schließlich ist der Mann Präsident der Vereinigten Staaten. Aber Ursprung dieser Herrschaft ist eine stupende Blödheit, gepaart mit einer Psychose, die ihren Besitzer immunisiert gegen jede Art der Selbstwahrnehmung. Vielleicht wird sich eines Tages herausstellen, dass all der Wahnsinn doch einer Methode folgte und einem Plan, dass all das Teil eines gigantischen Hütchenspielertricks war, um die Geldkoffer der Familie Trump zu füllen; es wäre beinahe ein Trost.