Bei Boxkampf geschlagen : Was steckt hinter dem Angriff auf Oliver Pocher?

Oliver Pocher ist am Samstagabend bei einem Boxkampf in Dortmund angegriffen worden. Der Angreifer begründet die Tat damit, dass Pocher eine Frau unterstützt habe, die Vergewaltigungsvorwürfe gegen einen Rapper erhoben hatte.

Im vergangenen Sommer veröffentlichte der Comedian Oliver Pocher einen Podcast, in dem er die Deutschrap-Szene scharf kritisierte. Eine Frau hatte damals Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Rapper Samra erhoben, die dieser bis heute entschieden zurückweist. Pochers Frau Amira wies damals in dem Podcast, den das Ehepaar gemeinsam herausbringt, auf die Unschuldsvermutung hin, ihr Mann entgegnete, dass das Thema „vielschichtiger“ sei. Frauen seien im Deutschrap nur Objekte, außerdem sei deutscher Hip-Hop mittlerweile „komplett clangesteuert“. Der Rapper Bushido habe damit angefangen, auf Aftershow-Partys mit 15 Leuten mit Clan-Hintergrund aufzutauchen, die sich dann „wie die Axt im Walde“ verhalten hätten. „Das ist immer größer geworden. Deswegen ist das auch der Grund, warum ich auf kein Konzert oder so eine Veranstaltung gehen würde.“

Am Samstagabend war Pocher dann aber auf einer Veranstaltung, auf der auch ein Freund des Rappers Samra zu Gast war. In der Dortmunder Westfalenhalle saß Pocher in der ersten Reihe im Publikum eines Boxkampfes von Felix Sturm, als ein Mann zu ihm kam und ihm unvermittelt ins Gesicht schlug. Pocher fiel auf den leeren Stuhl neben seinem Platz, legte schützend die Hände über seinen Kopf und ergriff dann die Flucht, wie Videos in den sozialen Medien zeigen.

Der Täter ist ebenfalls Comedian, er nennt sich „Fat Comedy“. Laut der Plattform „Report-K“ veröffentlichte er auf Instagram ein Video von der Tat und schrieb dazu: „Weil du so einen unschönen Charakter hast, Menschen gerne erniedrigst, Menschen unterstützt, die behaupten vergewaltigt worden zu sein, obwohl es nicht stimmt – die Anzeige nehme ich sehr gerne in Kauf, liebe Grüße Omar.“ „Fat Comedy“ taucht regelmäßig in den Instagram-Storys des Rappers Samra auf, die beiden wirken dort wie Freunde. Man kann also davon ausgehen, dass er sich auf Äußerungen Pochers zu dem Fall Samra bezog.

Gegenüber der „Bild“-Zeitung räumte „Fat Comedy“ die Tat am Sonntag ein und behauptete: „Es war ein spontanes Ereignis, ich habe emotional überreagiert, aber ich stehe dazu und bereue nichts. Es kam aus der Situation heraus.“ Auf Videos von dem Angriff ist allerdings eindeutig zu sehen, dass die „Situation“ ein völlig unvermittelter Angriff von „Fat Comedy“ auf Pocher war. Schon auf dem Weg zu Pocher hatte sich „Fat Comedy“ filmen lassen. „Ich will es nicht verharmlosen, aber ich habe keinen erschossen oder umgebracht, sondern nur eine geklatscht“, sagte „Fat Comedy“ der „Bild“-Zeitung. Er würde sich gerne mit Pocher an einen Tisch setzten und ihm erklären, „warum das passiert ist“.

Dazu wird es wohl nicht kommen. Von Pocher gab es zwar zunächst keine Stellungnahme, seine Frau Amira reagierte aber auf Instagram sehr deutlich. Und sie verwies darauf, dass „Fat Comedy“ selbst Fotos mit der Rapperin Shirin David gemacht habe, die damals den Vorwürfen gegen Samra eine große Reichweite gegeben hatte. Amira Pocher ging auch auf die Vorwürfe ein, die ihrem Mann immer wieder gemacht werden: Dass er Influencer und andere Halb-Prominente regelmäßig mobbe. „Das sind alles Menschen, die sich wehren können und ein Mensch, der eine Meinung hat.“ Das mit Gewalt zu bekämpfen und dann noch abzufeiern, sei beschämend. Der Instagram-Account von „Fat Comedy“ war am Sonntag nicht mehr zu erreichen. Die Polizei in Dortmund hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.