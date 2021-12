Per Los in den Bürgerrat

Per Los in den Bürgerrat : Ein Bürger wie du und ich fürs Klima

Im Hause Holler gibt es eine klare Arbeitsteilung: Wenn das Telefon klingelt und am anderen Ende jemand eine Umfrage durchführen oder etwas verkaufen möchte, reicht Martina den Hörer weiter an Ehemann Ralf. So geschah es auch Anfang des Jahres, als eine Frau aus dem fernen Berlin die dreistellige Telefonnummer in Schleiden in der Eifel gewählt hatte. Holler sagte der Anruferin: „Wenn Sie Geld von mir haben wollen, können Sie gleich wieder auflegen.“ Aber sie wollte kein Geld von Ralf Holler. Sie wollte etwas Wertvolleres: Engagement und Verstand. Und zwar für das Klima. Oder konkreter: für den „Bürgerrat Klima“.

Bürgerräte haben seit ein paar Jahren Konjunktur. Sie werden als Instrument gesehen, um die gesellschaftliche Stimmung zu einem Thema auszuloten und der Politik Handlungsempfehlungen auszusprechen. Oder, wie es der Schirmherr des Bürgerrats Klima, Altbundespräsident Horst Köhler, ausdrückte: „Der Bürgerrat kann deutlich machen: Antworten kommen nicht allein von ‚oben‘, sondern auch von ‚unten‘.“