Wenn Sex zur Sucht wird : „Sex war mir wichtiger als andere Menschen“

All das, was man Alltag nennen könnte, zeichnet Florian Winter in Grautönen: Kindheitserinnerungen und die Gegenwart. Die Mutter, die Freundin, die Tochter. Omas Braten mit Erbsen und Püree. Seine Wohnung, ein Büro, den immergleichen Raum, in dem sich die Selbsthilfegruppe trifft.

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Dann aber ist da dieses flächige, wiederkehrende, aufdringlich grelle Rot, das förmlich hereinbricht in Winters monochrome Welt. Hier sind es nur seine Augen. Dort die Haare einer Frau. Eine Songzeile. Der Laptop-Bildschirm. Der Spalt in der geöffneten Bordelltür, in der Winter gleich verschwinden wird. Manchmal erfasst das Rot den Protagonisten so wie der Schein eines Lagerfeuers. Manchmal tränkt es seine ganze Person und tilgt Gesichtszüge, Kleidung, Gliedmaßen.