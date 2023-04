Aktualisiert am

Symbolisch hoch aufgeladen : Was ist auf der Einladungskarte zur Krönung von Charles III. zu sehen?

Da war er noch Prinz: Charles im Mai 2022 neben der Krone während der Eröffnung des Parlaments in Westminster Bild: dpa

Die begehrteste Einladungs­karte des Jahrzehnts gleicht einer Frühlingswiese. Und es macht nichts, dass die Osterglocken, die ziemlich häufig darin auftauchen, schon verblüht sein werden, wenn jener Tag herangereift ist, den die Karte bezeichnet: die Krönung des englischen Königs Charles III.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland.

Denn die gelben Narzissen haben nicht bloß des­wegen Platz auf der üppigen Borte gefunden, weil sonst ein gelber Farbtupfer gefehlt hätte, oder weil sie einfach in einen Frühlingsstrauß hineingehören. Die Osterglocke hat, wie fast alle Ornamente auf der Umrahmung, eine heraldische oder mindestens symbolische Bedeutung.

Der umweltbewusste König gibt Blumen eine zentrale Bedeutung

Es ist die nationale Blume von Wales. Und gemeinsam mit ihr finden sich die Blumen der anderen „Nationen“ des Vereinigten Königreiches auf dem Kartenrand: die englische Rose – die trotz ihrer roten Färbung nicht gleich ins Auge fällt, da es sich nicht um eine veredelte, sondern bloß um die wild wachsende, ungefüllte Hundsrose handelt –, die schottische Distel und das ­irische Kleeblatt.

Dass der umweltbewusste König, der an ökologischer Landwirtschaft und Gärtnerei interessiert ist, Blumen und Gräsern in der Emblematik seiner Krönungszeremonie eine zentrale Bedeutung geben würde, hatte sich schon gezeigt, als vor einigen Monaten das Abzeichen, quasi das visuelle Motto, des Krönungstags veröffentlicht wurde. Im Design dieses runden Emblems war sogar die Königskrone aus Kleeblättern, Disteln, Osterglocken und einer Rose gebildet worden, umgeben von weiteren Blüten derselben Arten.

Es versteht sich auch, dass der ­Buckingham-Palast wissen ließ, die Einladungskarten seien auf umweltfreundlichem Karton gedruckt worden. Die festen Pappformate, die gern als „stiffies“ bezeichnet werden in jenen Kreisen, in denen damit gerechnet werden kann, eine solche gelegentlich im Briefkasten zu finden, müssen bestimmten formellen Kriterien genügen.

So wird eine Ein­ladung zu einer königlichen Festivität nie von den Gastgebern selbst, sondern in deren Namen versandt. Bei gesellschaftlichen Ereignissen, die dem üblichen jahreszeitlichen Repräsentationsprogramm folgen, also etwa Banketten und Gartenpartys, agiert der Lord Chamberlain, der oberste Kammerherr und Chef des königlichen Haushalts, als formeller Autor der Einladungen.

Im aktuellen Fall, in dem die Gäste zum höchsten Akt einer monarchischen Herrschaft gebeten werden, kommt die Rolle des Zeremonienmeisters dem Earl Marshal zu, einem mit diesem heraus­ragenden Ehrenamt belehnten Angehörigen des Hochadels. Seitdem Mitte des 17. Jahrhunderts dem sechsten Herzog von Norfolk diese Aufgabe zugewiesen wurde, versehen die männlichen Abkömmlinge dieser Familie das Marschall-Amt; gegenwärtig hat es der 18. Herzog von Norfolk inne.

„Auf Befehl des Königs ist der Earl Marshal angewiesen, X und Y einzu­laden, zugegen zu sein in der Abteikirche von Westminster am 6. Tag des Mai 2023“, lautet der Kartentext der Ein­ladung zur Krönung. In der nächsten Zeile folgen, nach rechts versetzt, die Unterschrift „Norfolk“ und das Marschall-Siegel. Die Krönungseinladung für Elisabeth II. hatte im Jahr 1953 noch dessen Großvater, der 16. Herzog, unterschrieben.

Im Vergleich der offiziellen Karten von damals und heute zeigen sich noch weitere Traditionen und Neuerungen. In der Kopfleiste prangt damals wie heute das königliche Wappen, in dem wiederum die Nationen des vereinigten Reichs versammelt sind: die drei englischen Löwen, die irische Harfe und ein von Lilien umgebener Löwe, der Schottland repräsentiert. Das Wappenschild halten Englands Löwe und ein Einhorn, welches wiederum für Schottland steht.