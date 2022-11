Imaginäre Freunde von Kindern : Ein Freund, den keiner sieht

Plötzlich war Millie eingezogen: Der dreijährige Paul plante Kinobesuche mit ihr, sie kochten gemeinsam in der Kinderküche und fuhren zusammen auf dem Bobbycar durch die Wohnung. Millie war aber nicht immer da, sie kam und ging, wie es Paul Spaß machte oder in den Kram passte: Sollte er sein Zimmer aufräumen, weigerte er sich mit dem Argument, dass Millie die Unordnung gemacht habe und sie deshalb auch beseitigen müsse. Das Pro­blem war nur: Millie war für alle anderen Leute unsichtbar.

Dass Pauls Eltern von der neuen Spielgefährtin erfahren haben, ist nicht alltäglich, denn meist behalten Kinder ihre imaginären Freunde für sich, berichtet Renate Schepker, Professorin im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychia­trie, Psychosomatik und Psychotherapie. Nur wenn viel Vertrauen da sei, erzählten Kinder auch von ihren unsichtbaren Kameraden.

Der Freund oder die Freundin können in Geschlecht und Alter ganz unterschiedlich daherkommen. Eine Mutter erzählt, dass ihre Tochter zwei ältere Herren als imaginäre Freunde hatte, die auch beim Essen mit am Tisch saßen und für die auch immer mit gedeckt werden musste. Ein anderes Kind hatte eine Freundin in England, die immer wieder mit spektakulären Dingen aufwartete: Mal lag sie wegen eines Unfalls im Krankenhaus, mal flog sie nach Amerika, mal waren ihre Eltern gestorben. Die Phantasiefreunde seien für Kinder eine Möglichkeit, die Realität zu sortieren, so Schepker. Ähnlich wie beim Weihnachtsmann schüfen sich Kinder mit diesen Figuren Räume, die Welt anders als Erwachsene zu interpretieren.

Der Freund hilft, die Gefühle zu regulieren

Die Alltagsprobleme, mit denen ein kleines Kind sich beschäftigt, sind aus Erwachsenensicht oft banal: Es fällt hin oder ärgert sich, dass es noch nicht so klettern kann wie die großen Kinder auf dem Spielplatz. Für ein Kind ist das existenziell – und genau an dieser Stelle kann der imaginäre Freund bei der Gefühls­regulierung helfen.

Ein unsichtbarer Freund sei keine bewusste Entscheidung, sondern ein unbewusster Prozess wie auch das Spielen selbst, sagt Schepker. Das Kind befähige sich auch dieser Ausdrucksform. Am häufigsten sei das Phänomen bei Kindern um die zwei Jahre ausgeprägt.

Doch was benötigt das Kind kognitiv, um unsichtbare Freunde zu erfinden? „Dazu gehören Vorstellungskraft, Symbolisierungsfähigkeit und Sprache“, sagt Norbert Neuß, Professor für Kindheitspädagogik an der Justus-Liebig-Universität Gießen, der viel zu imaginären Freunden geforscht hat. Das Phänomen sei vergleichbar mit dem Tagebuchschreiben bei Erwachsenen. Das Kind erfinde den Freund, um in Dialog und Reflexion über die Welt zu treten. Im Dialog werde die psychosoziale Entwicklung des Kindes unterstützt. „Ein unsichtbarer Freund“, erklärt Neuß, „hat immer eine positive Funktion: Er ist Begleiter, Mutmacher, Tröster, Kummerkasten oder Spielgefährte. Er unterstützt als emotionales Geländer in einer Welt, die durch Irritation geprägt ist.“

Ängste der Eltern als Grund

Ein Auslöser könne beispielsweise ein Geschwisterkind sein, das einem plötzlich vor die Nase gesetzt werde. In solchen Situationen müsse das emotionale Gleichgewicht in der Familie neu ausgehandelt werden, wobei der unsichtbare Freund helfen könnte, das emotionale Ungleichgewicht wieder in Balance zu bringen. Bei Trennungen, Scheidungen, Umzügen oder dem Tod eines Familienmitglieds könnten ebenfalls unsichtbare Freunde auftreten.

Aber auch Ängste der Eltern könnten ein Grund für die Phantasiefigur sein. Neuß berichtet von dem Beispiel eines Jungen, der einen unsichtbaren Freund hatte. Dieser hatte aber keinen Namen, sondern wurde „der Freund, der bis an die Decke geht“ genannt. Das Kind kletterte gerne auf Bäume, die Mutter war aber sehr ängstlich und verbot dem Jungen immer wieder, auf Bäume zu klettern, was seiner Entwicklung und dem Drang nach Bewegung und dem Austesten von Grenzen entgegenstand. Aus diesem Grund tauchte der unsichtbare Freund auf, sodass das Kind zu seiner Mutter sagen konnte: „Du musst dir keine Sorgen machen, mein großer Freund ist bei mir und passt auf mich auf.“

Dieser Freund, erläutert Neuß, gebe dem Kind die Möglichkeit, Dinge zu er­leben, vor denen seine Mutter Angst hat: „Er hat in diesem Fall eine stabilisierende Funktion.“ Man dürfe sich den unsichtbaren Freund auch nicht so vorstellen, dass er vom Kind abgespalten wäre – „sondern er ist ein Wesensteil“, er gehört zur Identität des Kindes. „Er entspringt quasi aus dessen Kreativität.“ Deshalb sollten Eltern auch nicht negativ über den unsichtbaren Freund sprechen, da dies eine direkte Beleidigung des Kindes sei.