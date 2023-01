Autobiographie von Prinz Harry : Was Sie schon immer über das Königshaus wissen wollten

In seinen Memoiren verrät Prinz Harry eine ganze Reihe familiärerer Spitznamen. William etwa nennt seinen Bruder Harold, ­Harry ihn Willy. Seine Mutter, Prin­zessin Diana, ist Mummy, sein Vater, der jetzige König Charles III., ist einfach Pa für ihn. Dann gibt es noch Granny (Königin Elisabeth II.) und Grandpa (Prinz Philip), Queen Mum war ­Gan-Gan und Prinzessin Margaret ­Tante Margo. Zu Harrys Spitznamen zählen „darling boy“ (so nennt ihn sein Vater, wenn auch jetzt nach der Ver­öffentlichung seiner Autobiographie vielleicht nicht mehr), über die Jahre wurde er auch Haz, Hazza, Baz, Prinz und Hänfling (so nannten ihn Palast­angestellte) gerufen. Den Namen Spike bekam er von seinen engsten Freunden, nachdem er sich in Eton den Schädel hatte rasieren lassen und mit seinen Borsten auf dem Kopf an ein Echidna, einen australischen Ameisenigel, er­innerte. Mit so einem Tier, das den Namen Spike trug, hatte Harry genau zu jener Zeit im Jahr 2003 im Taronga-Zoo in Sydney für Fotos posiert.

Auf seine Großeltern lässt Harry nur wenig kommen, gibt über sie auch nur wenig preis. Sein Bart aber, den er sich nach einer Reise an den Südpol stehen ließ, sorgte nach seinen Angaben für viel Wirbel. Darauf angesprochen, sagte Prinz Philip mit teuf­lischem Grinsen: „DAS ist doch kein Bart!“ Elisabeth II. hatte – anders als Bruder William – nichts gegen den Bart. Harry bekam sogar die Erlaubnis der Königin, ihn zusammen mit seiner Uniform zur Hochzeit zu tragen, was gegen Protokoll und Vorschriften verstieß. Über seinen Grandpa, der gern am Grill stand, verrät Harry, dass er eine „besondere Spezia­lität“ kochen konnte: Spaghetti bolo­gnese. Über die Königin: dass sie anlässlich des Konzerts bei ihrem Goldenen Thronjubiläum goldene Ohrstöpsel trug und dennoch beim Mitklopfen und -swingen den Takt zu der ihr viel zu ­lauten Musik hielt.