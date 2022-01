Auch von einem Musikstudium hielt der Vater nichts: „Du willst also Klavierlehrerin werden.“ Er muss es mit spitzer Zunge gesagt haben, so dass sich die Sache für sie mit diesem Satz erledigt hatte. Aber dem Rat des Vaters, einfach sitzenzubleiben, damit sie nicht in den Arbeitsdienst musste, folgte sie nicht. Ursula Edelmann ist selbstbewusst, sie traut sich was zu, das war ihr Leben lang so. Sie setzte sich stets ihre eigenen Maßstäbe. Im März 1944 hatte sie mit gerade 17 Jahren das Abitur in der Tasche.

Der Arbeitsdienst war hart. Aber sie sagt, dort sei sie erwachsen geworden, auch weil sie zum ersten Mal mit Menschen aus unterschiedlichen Milieus zusammengekommen sei. Im ersten Lager mussten die Abiturientinnen Klos schrubben. „Die wollten gleich zeigen, wo es langgeht.“ Aber dann hat sie sich gesagt: Einer muss es ja machen. Also schrubbte sie klaglos. Ursula Edelmann ist auch pragmatisch. Im zweiten Lager war sie im Außendienst, musste den ganzen Tag Mist auf dem Feld verteilen. Das fand sie nicht sehr schön. Am 20. Januar lief sie weg zur nächsten Bahnstation, landete nach einer Woche in einem kleinen Ort in einer Munitionsfabrik. Sie sahen die Flieger am Himmel, die Richtung Berlin zogen, bei Alarm gingen sie statt in einen Bunker in den Wald.

Ende März 1945 wurde sie entlassen. „Hier kommen die Russen, bei dir die Amerikaner, bleib dort“, sagte der Vater. Sie hatte aber kein anderes Zuhause. „Wo ist denn deine Tasche mit den Zivilsachen?“, fragte die Mutter, als sie schließlich daheim in Berlin ankam. Typisch Mutter, sagt Ursula Edelmann. Nach dem Motto: Du hast wieder mal nicht aufgepasst. Der Vater versteckte sie vor den Russen unter dem Dach, damit sie nicht vergewaltigt werde. Sie wusste nicht recht, was das sollte: „Ich war damals noch nicht einmal aufgeklärt.“ Und sie dachte: „Mein Gott, ich habe Tolstoi und Dostojewski gelesen, das sind auch Menschen.“

Nur ganz selten Menschen

Am 14. April 1945 zerstörten Bomben Potsdam, im Oktober stand sie vor der Tür von Max Baur. Sein Atelier war heil geblieben. Er verlangte viel von seinen Lehrmädchen, nahm sie aber auch zu Konzerten in der Friedenskirche mit, zu Wilhelm Furtwängler oder Sergiu Celibidache. „Kennen Sie den?“, fragt sie, immer noch schwärmerisch-verzückt von der Atmosphäre damals, von der Musik. Sie bedeutete Hoffnung, sie bedeutete Aufbruch.

„Es gibt nur eine Sonne.“ Max Baur hat ihr die Bedeutung des Lichts eingebläut, drei Jahre dauerte die Ausbildung. Sie hat sich an seine Lehre vom Licht und vom Handwerk der Fotografie gehalten, bis sie vor gut einem Dutzend Jahren mit 81 die Kamera aus der Hand legte und befand: „Ich habe genug fotografiert.“