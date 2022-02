Christopher Walken : „Einen Sommer lang war ich Löwenbändiger“

Ja, da ist sie, die Christopher-Walken-Stimme, in dem kleinen Lautsprecher des Handys. Nicht ganz so markant wie im Kino, aber unverwechselbar. Christopher Walken. Muss man mehr sagen? Vielleicht schon, der Mann ist Nichtcineasten nicht unmittelbar präsent, zumindest nicht dem Namen nach. Also: Schauen Sie im Wörterbuch unter „Kino-Ikone“; dort finden Sie sein Foto. Er gilt als coole Socke. Vielfach imitiert. Für eine seiner ersten Filmrollen, 1978 in „Die durch die Hölle gehen“ neben Robert De Niro und Meryl Streep, bekam er gleich einen Oscar; von Quentin Tarantino ließ er sich für „Pulp Fiction“ einen Monolog auf den Leib schreiben, er war ein Bösewicht sowohl in einem „Batman“- als auch in einem Bond-Film – und Leonardo DiCaprios Vater in „Catch Me If You Can“.

Die Markenzeichen des 78-Jährigen: das große, flächige Gesicht, die leicht wässrigen Augen, die Haartolle, inspiriert von seinem Jugendidol Elvis. Vor allem aber: die idiosynkratische Sprechweise. Walken nimmt (was in der deutschen Synchronisation verloren geht) wenig Rücksicht auf Satzzeichen. Er betont Sätze da. Wo es ihm. In. Den Sinn. Kommt.