Ukrainer über den Krieg : „Es geht um meine Existenz“

„Russland hat seine Zukunft verspielt“

Yoga, spazieren, fotografieren: Seit einigen Tagen mache ich kleine Schritte, um in meinem Alltag wieder ein bisschen Normalität herzustellen. In meiner Kindheit war ich hier in Winnyzja oft spazieren. Da ist ein langes unübersichtliches Feld, eine Fläche mit kleinen Wegen, mit verbrannter schwarzer Erde. Hier wird immer zum Frühlingsanfang Unkraut verbrannt. Ich folgte diesen Wegen bis zu einer kleinen Brücke über dem Fluss, der in einen größeren Fluss hineinfließt. Dann setzte ich mich einfach am Flussufer nieder, starrte vor mich hin, hörte Musik und rauchte zwei Zigaretten nacheinander. Vor dem Krieg hatte ich zwei Wochen lang mit dem Rauchen aufgehört. Ich hatte es fast geschafft, habe Nikotinkaugummis gekaut, Yoga gemacht und Atemübungen als Beruhigungsmittel genutzt. Dann griff ich wieder zur Zigarette. In den ersten Kriegstagen hat es meine Nerven beruhigt. Danach wurde es wieder zu grundlosem Rauchen, weil es nichts anderes zu tun gibt.

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Ich sitze also dort am Ufer und mache Fotos von der Umgebung. Nicht viele, aber dadurch fühle ich mich in dieser Kriegszeit weniger verloren. Wenn ich ein Foto von der Natur, von den Blumen mache, ist es fast so, als hätten diese Blumen den Krieg nicht erlebt, als würden sie auch zukünftig nichts davon mitbekommen. Sie zeigen keine Anzeichen des Kriegs.