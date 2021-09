Krise des Vereinslebens : Irgendjemand wird es schon machen – und wenn nicht?

Eine Überraschung war die Schlappe nicht. Bei der Jahreshauptversammlung sollte der Vorstand neu besetzt werden, ohne dass zuvor überhaupt jemand kandidiert hätte. Als die Sitzung nun anstand, blieb dem scheidenden Vorsitzenden nur die Hoffnung auf ein kleines Wunder: dass in der laufenden Sitzung vielleicht doch irgendjemand die Hand heben würde. Es geschah kein Wunder.

Jahreshauptversammlung bei den Sportfreunden Windach in Bayern, ein Mittwoch Ende Juli, 19 Uhr. Die üblichen fünfzig waren gekommen, von fast tausend Mitgliedern. Begrüßung, Totengedenken, Kassenbericht. Wahlleiter war wie immer der Bürgermeister. Dann die Wahlen und die Frage: Wer kann Vorsitzender werden? Ein Blick in die Runde, betretenes Schweigen. So erinnert sich der Noch-Vorsitzende, Manfred Schöller, einige Wochen später. Der Posten blieb unbesetzt.