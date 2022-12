Daniela Lesmeister : Politikerin und Katastrophenhelferin

Sie rettete auf Haiti, in Indien und im Ahrtal: Daniela Lesmeister widmet fast ihre gesamte Freizeit der Hilfsorganisation ISAR – neben ihrem Job als Innenstaatssekretärin in Nordrhein-Westfalen. Warum macht sie das?

Im Hauptberuf Politikerin: Daniela Lesmeister, Staatssekretärin in NRW, hat 2003 die Hilfsorgani­sation International Search and Rescue (ISAR) mitbegründet. Bild: Stefan Finger

Zwei, drei große Schritte braucht Daniela Lesmeister, dann hat sie die Spitze des Trümmerkegels aus Mauerstücken und Autowracks er­klommen. Lesmeister will sich ein Bild von der Lage nach dem verheerenden Erd­beben machen. Gerade hat eine Ka­meradin der Hilfsorganisation Inter­national Search and Rescue (ISAR) an der Seite ihres Suchhunds Hope mit dem Einsatz begonnen. Das Tier braucht nur we­nige Augenblicke, dann hat es in einem Hohlraum unter den Trümmern einen der Helfer erschnüffelt, die diesmal Über­lebende mimen.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



ISAR ist ein Zusammenschluss von eh­renamtlichen Rettungsspezialisten aus ganz Deutschland, die nach Katastrophen wie Tsunamis, Erdbeben oder Überschwemmungen binnen weniger Stunden nach dem Hilfeersuchen eines betroffenen Landes im Einsatzgebiet sein können. Es ist ein kleines eingespieltes, flexibles Team. Um möglichst gut vorbereitet zu sein, treffen sich die Männer und Frauen mehrmals im Jahr.

Diesmal findet die Übung auf der Training Base Weeze statt, einem Teil des ­früheren britischen Militärflughafens am Niederrhein. Es ist der größte multi­dis­ziplinäre Trainingscampus in Europa. Zu den treuesten Kunden der Base zählt die niederländische Feuerwehr, weshalb auf der Base immer etwas in Flammen steht. Mal sind es Dachstühle, mal Keller, Carports oder ein speziell präparierter Ge­fahrgut-Kesselwagen. Gerade ziehen di­cke Schwaden von einer der ehemaligen Mannschaftsunterkünfte zum Team von ISAR hinüber, was seinen Einsatz auf dem Trümmerfeld noch realistischer wirken lässt.

Die Retter sind es gewohnt, von jetzt auf nachher im schlimmsten Chaos anzu­kommen, in kürzester Zeit ihr Feldlazarett aufzuschlagen und parallel mit der Suche nach Schwerverletzten zu beginnen. Unter den 170 Ehrenamtlern sind Techniker, Ärzte, Hebammen, also alles Leute, die mit ihrem Berufsleben schon gut aus­ge­lastet sind. Bei Lesmeister ist es nicht an­ders. Die 45 Jahre alte Frau, die ihre Karriere als Kommissarin bei der Polizei in Gelsenkirchen begann, parallel Jura in Bo­chum studierte, dann auch berufs­be­gleitend ihre Promotion schrieb, ist seit Sommer Staatssekretärin im nordrhein-westfälischen Innenministerium.

ISAR hat einen sehr guten Ruf in der Retterszene

So gut wie ihre gesamte Freizeit widmet sie ISAR – und meist nicht weit ist ihr Mann Michael. Als Geschäftsführer zählt er zu den lediglich fünf ISAR-Hauptamtlichen. ISAR hat einen exzellenten Ruf in der Retterszene, arbeitet nicht nur mit anderen Hilfsorga­nisationen zusammen, sondern auch mit Forschungsinstituten, um neue Einsatztechniken mitzuentwickeln. Zu­dem wurde ISAR als weltweit erste private Such- und Rettungsorganisation von den Vereinten Nationen nach internationalen Standards geprüft und klassifiziert.

Als sich Michael und Daniela Lesmeister das erste Mal trafen, konnten sie nicht viel miteinander anfangen. Sie war An­fang 20, noch in der Polizeiausbildung und hatte sich in den Kopf gesetzt, ihren Hund beim Technischen Hilfswerk (THW) zum Suchhund ausbilden zu lassen. „Ich dachte, was will denn Blondie hier?“, erzählt Michael Lesmeister grinsend. „Das war nicht Liebe auf den ersten Blick“, bestätigt seine Frau. „Wir haben uns ganz schön bekämpft, aber ich habe mich nicht vertreiben lassen.“ Bei einem gemeinsamen THW-Einsatz 1999 in Indien merkten die beiden, dass sie zusammengehören. „Eine gute Hundeführerin bin ich übrigens nie geworden“, erzählt Daniela Les­meister. „Ich weiß bis heute nicht so richtig, wie das geht.“