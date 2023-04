Im Publikum stehen lauter Hoch­begabte, hinter dem Rednerpult der Oberbürgermeister. Er ist zu Scherzen aufgelegt. Er kenne seinen Intelligenzquotienten (IQ) nicht und habe bewusst keinen Test gemacht. Man wisse ja nie, was da rauskommt, witzelt Frank Nopper. Oberbürgermeister werde ohnehin „nicht der Gescheiteste, sondern der Schlitzohrigste oder, moderner formuliert: der sozial Kompetenteste“, sagt der CDU-Politiker. Er hoffe, dass das Publikum trotz seines vermutlich niedrigeren IQs einverstanden sei mit dem Grußwort.

Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Die Witzeleien der Redenschreiber scheinen den Humor der Hochbegabten zu treffen. Alle Teilnehmer haben einen IQ von mindestens 130, zählen damit zu den klügsten zwei Prozent des Landes und sind Mitglied im Hochbegabten­verein Mensa, der bis Sonntag in Stuttgart sein Jahrestreffen hatte. Mehr als 1000 Hochbegabte kamen. Es gab Veranstaltungen in der ganzen Stadt, Vorträge im Tagungshotel, Führungen in den Fa­briken und Forschungseinrichtungen der Konzerne, Chinesischkurse, aber auch Maul­taschenkochkurse, Besuche in Sektkellereien und Brauereien oder eine Besichtigung der Bahnhofsbaustelle.