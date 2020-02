Kein Auftritt beim Filmpreis : Warum Meghan und Harry nicht bei den Oscars waren

Aktualisiert am

Das Herzogspaar von Sussex hat die Teilnahme an der Oscarverleihung abgelehnt und war stattdessen kurz zuvor auf einer Konferenz von JP Morgan. Für Harrys Rede sollen die beiden eine beachtliche Summe erhalten haben.

Harry und Meghan im September vergangenen Jahres in Südafrika (Archiv) Bild: dpa

Herzogin Meghan und Prinz Harry sollen die Einladung der amerikanischen Filmakademie ausgeschlagen haben, bei den Oscars die Trophäe für den besten Film zu überreichen. „Sie fühlten sich geehrt, haben aber abgelehnt“, sagte ein Vertrauter der Zeitschrift „Hello“. Der Besuch der Oscars am vergangenen Sonntag in Los Angeles hätte vermutlich auch den Terminkalender des Herzogspaars von Sussex durcheinandergebracht.

Am Donnerstag vor der Preisverleihung waren die 38 Jahre alte Kalifornierin und der drei Jahre jüngere Enkel der britischen Königin Elisabeth II. in Miami bei einer Konferenz der Bank JP Morgan aufgetreten. Mit der Rede, bei der Prinz Harry auch über seine Therapieversuche nach dem Tod seiner Mutter, Diana, Princess of Wales, sprach, soll das Paar mehr als 500.000 Dollar verdient haben.

Herzogin Meghan und Prinz Harry hatten Anfang Januar unerwartet den Rückzug aus dem britischen Königshaus angetreten. Mit seinem neun Monate alten Sohn Archie wohnt das Paar inzwischen im kanadischen Vancouver Island. Wie amerikanische Medien berichten, planen die Royals aber bereits den Umzug nach Los Angeles, Meghans Heimatstadt.