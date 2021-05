Kinder und ihre Rechte : „Ich habe eigene Rechte, und ich darf mitbestimmen“

Die Verfassung hängt im Flur, aber nicht als Text. Stattdessen hängen Bilder an den Wänden, die die Kinder der Kita „Bussi Bär“ in Magdeburg selbst gemalt haben. Zum Beispiel das mit der Uhr und dem Essensteller. Es steht dafür, dass die Kinder das Recht haben, selbst entscheiden zu können, an welchem der vorgegebenen Termine sie essen möchten. Das klingt erst mal nicht spektakulär, aber es gehört zu dem Grundrecht, das seit dem 1. Februar 2012 in der Kita-Verfassung der Einrichtung in Sachsen-Anhalt verankert ist: die Beteiligung der Kinder an allen sie betreffenden Entscheidungen.

Es ist fast 30 Jahre her, dass die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet wurde. 1992 trat sie auch in Deutschland in Kraft. Seitdem haben Kinder überall auf der Welt Rechte. Dazu gehört ihr besonderer Schutz, aber auch die Berücksichtigung des Kinderwillens und die Meinungs- und Informationsfreiheit.