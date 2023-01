Warum New Yorker umziehen : Oh, wie schön ist Florida

Nicht nur Donald Trump gefällt es gut in Florida: Immer mehr New Yorker zieht es in den Sunshine State. Das liegt nicht nur am Strand und den niedrigeren Steuern.

Hier lässt es sich für viele aushalten: Menschen genießen im November einen Nachmittag am Strand in Naples. Bild: Getty

Immer mehr New Yorker zieht es nach Florida. Die Behörde für Straßenverkehrssicherheit und Kraftfahrzeuge des Sunshine State tauschte 2021 fast 65 .000 Führerscheine ehemaliger New Yorker gegen eine Fahrerlaubnis aus Florida. Damit ließen sich von Januar bis Dezember 2022 mehr New Yorker im Sunshine State nieder als in jedem früheren Jahr. Die meisten der Umsiedler zog es aus dem Empire State nach Tampa, Orlando und Miami.

Ben Witten, Immobilienchef der Plattform für Standortanalyse Placer.ai, sagte dem „Commercial Observer“: „Viele hatten erwartet, dass die verstärkte Abwanderung von New York nach Florida zu einem Halt kommt oder rückläufig ist, sobald Arbeitnehmer aus dem Homeoffice zurück an den Arbeitsplatz gerufen werden oder sich die Migranten aus New York nach dem Lebensstil des Big Apple zurücksehnen. Unsere Daten zeigen aber, dass sich der Trend mit rasanter Geschwindigkeit fortsetzt.“

Niedrigere Steuern, gute Karrieremöglichkeiten

Dabei zieht nicht nur die Sonne jedes Jahr Zehntausende New Yorker nach Süden. Viele Neuzugänge nannten niedrigere Steuern, geringere Lebenshaltungskosten und gute Karrieremöglichkeiten als Umzugsgründe. Neben Stellen in der Tourismusbranche mit Attraktionen wie Disney World, Universal Studios und Legoland bietet Florida auch Jobs in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Zudem liegt der Sunshine State in der Gesundheitsbranche vorne.

Laut einer Umfrage der Agentur Morning Consult, die die Organisation Partnership for New York City 2022 beauftragte, lassen auch Gewaltverbrechen und Obdachlosigkeit immer mehr New Yorker die Koffer packen. Acht von zehn Befragten gaben an, sich seit 2020 und 2021 in der Stadt weniger sicher zu fühlen. Vier von zehn Teilnehmern ließen wissen, sich mit Umzugsgedanken zu tragen. Wie New Yorks Bürgermeister Eric Adams bekannt gab, stieg die Zahl schwerer Verbrechen wie Mord, Vergewaltigung und Raub 2022 im Vergleich zum Vorjahr abermals um mehr als 23 Prozent.

New York, aus dem 2022 rund 39 Prozent mehr Menschen fortzogen als 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, ist nicht die einzige amerikanische Region mit Wanderungsbewegung. Auch Kalifornien, Illinois und Pennsylvania verlieren immer mehr Bewohner an Florida. Nach New York ließ im vergangenen Jahr aber kein Bundesstaat so viele Menschen in den Sunshine State ziehen wie das benachbarte New Jersey. Aus dem Garden State suchten sich von Januar bis Dezember 2022 mehr als 32.000 Menschen eine neue Bleibe in Florida.