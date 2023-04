Viel deutlicher geht es nicht. „Don’t move to Texas“, hieß es auf einer riesigen Plakatwand, die vor einigen Monaten über Nacht an der Kreuzung von Cahuenga Boulevard und Barham Boulevard in Los Angeles auftauchte. Das Bild einer eher finsteren Gestalt mit Sonnenbrille und Kapuzenpullover verlieh der Aufforderung Nachdruck, dem Lone Star State fernzubleiben.

Auch die Anspielung auf die Schießerei an der Robb Elementary School in der texanischen Kleinstadt Uvalde, bei der im vergangenen Frühjahr 19 Kinder und zwei Lehrer tödlich verletzt wurden, wirkte abschreckend. „Das Wunder von Texas ist in Uvalde gestorben“, hieß es auf dem Schild. Wer die verstörende Plakatwand in Los Angeles aufstellte, bleibt ein Rätsel. Die Botschaft hingegen ist unmissverständlich: Kalifornier sind in Texas nicht länger willkommen.

In den vergangenen Jahren haben mehr Personen den Golden State verlassen, als aus anderen amerikanischen Bundesstaaten zugezogen sind. Allein zwischen Frühjahr 2020 und Sommer 2022, so errechnete die Zeitung „Los Angeles Times“, verließen mehr als 500.000 Kalifornier ihren Bundesstaat. Zu den beliebtesten neuen Wohnorten zählen Arizona, Nevada, Utah und Florida. Ganz oben auf der Liste auswanderungswilliger Kalifornier aber steht Texas.

Zu teuer, zu viel Kriminalität, Naturkatastrophen

Die beiden Bundesstaaten haben viele Gemeinsamkeiten. Sie gehören nicht nur zu den bevölkerungsreichsten der Vereinigten Staaten, sondern auch zu den größten. Beide bieten mildes, warmes Klima und viel Raum. Warum es dennoch so viele der knapp 40 Millionen Kalifornier nach Osten zieht? Denk­fabriken nennen als Beweggründe teures Wohnen, hohe Lebenshaltungskosten, Steuern, Kriminalität, Obdachlosigkeit und Naturkatastrophen wie Flächenbrände, Dürren und Erdbeben.

In einer Untersuchung der „Los Angeles Times“ wurden die hohen Immo­bilienpreise in Kalifornien als Hauptursache des Exodus genannt, gefolgt von langen Fahrtzeiten zur Arbeit, ­Kriminalität und Luftverschmutzung. Die Corona-Pandemie, die es vielen ermöglichte, von zu Hause aus zu arbeiten und nicht mehr an den Sitz eines Unternehmens gebunden zu sein, verstärkte den Trend offenbar noch. Von Sommer 2021 bis Sommer 2022 stammte jeder zweite kalifornische Abwanderer aus dem Bezirk Los Angeles, wo fast 250.000 Unternehmen in Branchen wie Luftfahrt, Unterhaltung und Informationstechnologie angesiedelt sind.

Von Yoga und veganer Ernährung zu Waffennarren und Steakessern

Dass beim Umzug aus dem liberalen Kalifornien in das überwiegend traditionelle Texas oft Welten aufeinandertreffen, zeigt auf unterhaltsame Art die konservative Satire-Website „The Babylon Bee“. In der Serie „Californians Move to Texas“ schickt sie das Paar Steve und Timpani – er schwarz mit den Pronomen he/him, sie weiß mit den Pronomen she/her – aus dem Land von Yoga, Demokraten und veganer Ernährung zu texanischen Waffennarren, Steakessern und Baptisten mit Cowboyhut und ­Faible für die Republikanische Partei. Ganz so weit hergeholt ist der inszenierte Kulturschock nicht.