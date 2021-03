Hilfe bei Erziehungsfragen : Ein Coach für mein Kind

Jeden Abend gibt es bei der fünfjährigen Paula und ihren Eltern Streit. Paula will beim Abendessen nicht am Tisch sitzen bleiben, sondern isst nur, wenn sie mit ihrem Brot in der Hand durch das Haus laufen kann. Die Eltern haben schon alles versucht: Gespräche, Erklärungen und Verbote – doch nichts hilft. Und da Paula das nicht nur zu Hause macht, sondern auch, wenn sie zu Besuch bei Großeltern oder Freunden sind, stört es die Eltern enorm, denn sie müssen sich Kommentare anhören, dass sie ihr Kind nicht im Griff hätten und es ihnen auf der Nase herumtanze.

Solche und ähnliche Situationen kennen vermutlich viele Eltern. Den einen fällt es leichter, den anderen schwerer, damit umzugehen. Mitunter so schwer, dass sie sich Unterstützung holen. Was im Berufsleben schon Praxis ist, sich professionell coachen zu lassen, ist auch in den Familien angekommen: Eltern­coach, Kindercoach, Geschwistercoach, Mamacoach, Vätercoach – der Markt ist unüberschaubar groß, und für jeden scheint etwas dabei zu sein.