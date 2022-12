Fußball-Weltmeisterschaft : Warum ich als großer Fan immer noch keine WM schaue

Das Spiel gegen Österreich, durch das Deutschland 1978 bei der Fußball-WM in Argentinien ausschied, habe ich nicht gesehen. Aber ich erinnere mich genau daran. Ich war neun Jahre alt, wir waren in Dänemark im Urlaub, und in dem Ferienhaus, das meine Eltern gemietet hatten, gab es keinen Fernseher. Allein das wäre schon schlimm genug für mich gewesen. Es war die erste Weltmeisterschaft, die ich bewusst als Fußballfan erlebt habe. Ich war überzeugt, dass Deutschland den Triumph von 1974 wiederholen würde, und für die Möglichkeit, jedes Spiel sehen zu können, hätte ich auf die Sommerferien verzichtet. Von der 2:3-Niederlage gegen Österreich habe ich erst am Tag danach erfahren, als in dem kleinen Städtchen in Jütland deutsche Zeitungen ankamen. Vor Enttäuschung, Schmerz und Wut habe ich mir den halben Tag die Seele aus dem Leib geheult.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Von damals bis zum ersten Spiel der deutschen Nationalelf in Qatar am 23. November habe ich nur ein einziges weiteres WM-Spiel der deutschen Mannschaft nicht gesehen. Die Übertragung des Halbfinales gegen Spanien 2010 musste ich während einer nicht aufschiebbaren Autofahrt im Radio verfolgen. Nie sonst habe ich eine so leere Autobahn erlebt – und das war gut so, denn es hätte mich überfordert, auch noch auf andere Verkehrsteilnehmer zu achten. Trotz der leeren Straßen musste ich auf den nächsten Parkplatz fahren, nachdem Carles Puyol in der zweiten Halbzeit das entscheidende Tor für die Spanier geköpft hatte.

Die WM in Qatar dieses Jahr boykottiere ich. Ich habe kein Spiel gesehen und keinen Spielbericht gelesen. Die Entscheidung dazu ist über Jahre gereift, aber was sie bedeutet, wurde mir erst klar, nachdem es am 20. November losgegangen ist. Auf den Fernsehgeräten in den Büros der Kollegen liefen die Spiele, überall wurde darüber geredet. Im Radio, in der Zeitung und im Internet wurde ich ständig daran erinnert, was ich gerade versäumte. Deshalb habe ich natürlich trotzdem mitbekommen, wie die deutsche Mannschaft gespielt hat. Und auch wenn ich die Partien nicht gesehen habe, lassen mich die Ergebnisse nicht gleichgültig.

Verwirrend wurde das, als ich am Donnerstagabend in einem Restaurant zufällig vom Ausscheiden der Deutschen erfahren habe; Leute am Nachbartisch sprachen davon. Zuerst war da der alte Reflex, mich über Niederlagen der Nationalelf zu ärgern, dann Erleichterung: Die mit jedem Spiel gewachsene Versuchung, zwischendurch mal auf den Liveticker zu schauen, wird jetzt nicht mehr so groß sein. Vorbei sind meine Phantomschmerzen damit aber nicht – auch die WMs 1978, 1994, 1998 und 2018 waren für mich mit dem Ausscheiden der Deutschen nicht zu Ende. Spätestens bei den Halbfinals wird es wieder schwierig. Dass die deutsche Nationalmannschaft vorzeitig die Heimreise antreten muss, macht es mir nun etwas leichter; man könnte beinahe sagen, dass das Team mir mit seinem blamablen Abschneiden einen Gefallen tut.

Die deutschen WM-Debatten empfinde ich als selbstgerecht

Das ist umso mehr so, weil der Boykott bisher härter war, als ich ihn mir vorgestellt hatte. In mir hallte das Echo all der starken Emotionen, die ich in elf Weltmeistermeisterschaften durchlebt habe. Vielleicht ist es lächerlich, dass ein erwachsener Mensch sein Gefühlsleben von einer profanen Unterhaltungsveranstaltung durcheinanderbringen lässt. Und noch lächerlicher ist es wahrscheinlich, dass ich trotzdem an meinem Boykott festhalte – obwohl ich weiß, dass diese Geste die Welt nicht besser macht, und obwohl manche Leute finden könnten, sie sei jetzt weniger wert, weil sie mich persönlich weniger kostet.