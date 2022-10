Gleichberechtigung : Warum verzichten viele Männer auf die Elternzeit?

Moderne Männer gehen in Elternzeit. So lautet zumindest die vorherrschende Meinung. Welche Entschuldigung haben die Väter, die es nicht tun? Unser Autor hat mit drei von ihnen gesprochen.

Wenn Frauen einen Mann beschreiben sollten, mit dem keine Gleichberechtigung möglich ist, wäre er wahrscheinlich ein bisschen wie Ulrich aus Ehningen. Ulrich ist charmant, nett und klug, aber er sagt auch Sätze wie: „Mir war der Job wichtiger als die Familie.“ Oder: „Ich habe den Job absolut auf Nummer eins vor der Familie und allem Möglichen gestellt.“ Ulrich hat keine Elternzeit genommen, als seine Tochter Lena geboren wurde. Er hat auch nie überlegt, Elternzeit zu nehmen, und es wäre für ihn auch nicht in Frage gekommen. Ulrich hat, während seine Frau sich um die Kinder gekümmert hat, Karriere gemacht. Man könnte dieses Lebensmodell für eine offene Provokation halten, in einer Zeit, in der scheinbar längst ein Kulturwandel stattgefunden hat und Männer wie selbstverständlich Elternzeit nehmen, weniger als die Frauen zwar, aber immerhin. Wer das denkt, muss nur wissen, dass er den Stab damit nicht nur über Ulrich aus Ehningen bricht, sondern über viele Männer, sehr viele.

Im Jahr 2019 waren 42 Prozent aller Mütter von Kleinkindern in Elternzeit, aber nur zwei Prozent der Väter. Das ist nicht nichts, aber fast nichts. In jedem Fall ist es ein eklatanter Missstand verglichen mit den Bildern und Meinungen, die sich seit der Einführung der Elternzeit durchgesetzt haben. Jeder kennt Geschichten von Vorgesetzten, die anfangs murrten, das sei wohl ein Sabbatical, das da beantragt werde. Und genauso kennt jeder die Selbstverständlichkeit, mit der zumindest in großen Unternehmen heute der Elternzeitantrag unterstützt wird. Die deutsche Gesellschaft wirkt auf die meisten, als sei viel erreicht worden. Nur beim Blick in die Statistik entpuppt sich der angeblich neue, geläuterte Mann als Pappaufsteller.