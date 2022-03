Sommerzeit bei Uhrensammlern : Tausendmal eine Stunde vor

Es tickt und tickt auf Schritt und Tritt. Überall hört man Pendel schwingen und Zeiger umschlagen – im Haus, im Garten und sogar auf dem Hof. Von riesigen Bahnhofs- bis hin zu winzigen Manschettenknopf-Uhren ist fast alles vertreten, was Sammler nur so sammeln können.

Auch das Treppenhaus, in dem Hen­drik Bernhard steht, ist voll davon. Der Uhrmachermeister aus Florstadt erklärt an einer hölzernen Standuhr, was bei der Zeitumstellung zu beachten ist: „Man muss sie immer vorwärts umstellen – egal, ob jetzt oder im Herbst. Wenn man sie zurückdreht, macht man schnell das Uhrwerk kaputt.“

Irgendwann haben sie die Uhren nicht mehr gezählt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beginnt die Sommerzeit. Auch wenn in vielen Ländern außerhalb Europas, die anders ticken, die Zeitumstellung wieder abgeschafft wurde – wir müssen die Uhren um zwei Uhr um eine Stunde auf drei Uhr vorstellen. Am 30. Oktober wird dann zurückgestellt auf Normalzeit, wie die „Winterzeit“ eigentlich heißt.

Für Familie Bernhard ist die Umstellung ein besonderer Aufwand. Etwa 1000 Uhren haben vor allem Mutter Sybille und Vater Lothar über die Jahre zusammengetragen, schätzungsweise. Irgendwann haben sie aufgehört zu zählen.

Jede Uhr hat ihre Geschichte

Lothar Bernhard hat sich schon früh für Uhren begeistert. Eines seiner ersten Stücke bekam er als Geschenk von einer alten Dame, der er immer wieder geholfen hatte – eine Offiziersuhr. Seither ist es um ihn geschehen. Er las Anleitungen und Sachbücher zu Uhrwerken wie andere Leute Romane und nahm als Bezahlung für manche Arbeiten auch mal Uhren statt Geld. Sich so richtig ein­denken zu müssen, das ist das, was ihm besonderen Spaß macht: „Ich möchte einfach wissen, warum das Herz nicht schlägt.“ Aber auch die Geschichten, die mit den vielen verschiedenen Stücken verbunden sind, faszinieren die Familie. „Jede Uhr hat ihren besonderen, eigenen Charme“, sagt Sybille Bernhard, die von Vater und Sohn scherzhaft „Uhrmutti“ genannt wird. „Besonders die älteren Uhren erzählen so viel, wenn man sie ansieht.“

Beide Eltern haben beruflich nichts mit Uhren zu tun. Sie sammeln und ­restaurieren sie nur zum Zeitvertreib. Sohn Hendrik hingegen hat das Hobby zum Beruf gemacht. Als Uhrmachermeister leitet er den Betrieb der Werkstatt. Beide Generationen ergänzen sich in der täglichen Arbeit. Wo es dem Sohn noch an Erfahrung fehlen mag, hat der Vater immer einen Rat parat. Und wenn der Vater technisch an seine Grenzen kommt, steht ihm der Sohn mit seiner Expertise zur Seite.

In diesem Haus wird schnell klar: Der Firmenname „Zeitgeist“ kommt nicht von ungefähr. Besonders Vater Lothar brennt für seine Uhren. „Oft genug sagt mein Sohn: ,Der Vatter hat wieder Schrott angeschleppt.‘ Aber wenn ich mich in eine Uhr verliebe, dann, weil ich sie schon vor mir sehe. Ich sehe auch schon, wenn sie noch völlig verdreckt und verbeult ist, was aus ihr mal werden wird. Und das macht mir einfach unglaubliche Freude.“ Die Frage nach einer Lieblingsuhr kann er nicht beantworten. An vielen arbeitet er Monate, wenn nicht sogar Jahre. „Ganz ehrlich? Ich lieb sie alle. Wirklich.“ Und wie er das sagt, plötzlich mit ganz zartem Timbre, da weiß man, dass es einfach stimmen muss.

„Wer auf uns zukommt, dem helfen wir auch“

In ihren Werkstätten reparieren und restaurieren die beiden Männer aber nicht nur. Sie produzieren auch Gewinde, Zahnräder und kleinere Einzelteile. „Viel davon kann man heute gar nicht mehr kaufen. Da dachten wir, wir machen es eben selbst. Ohne können wir schließlich nicht reparieren.“ Auch Spieluhren und Grammophone bringen sie so wieder zum Laufen. „Wir haben auch schon Gewinde für Oldtimer gemacht, die sonst kein anderer mehr herstellt“, sagt die „Uhrmutti“. „Wer halt auf uns zukommt, dem helfen wir auch.“

Das neueste Projekt der Familie ist eine riesige, dreieckige Uhr, beleuchtet, mit Schriftzug etwa anderthalb Meter hoch. Sie soll die Fassade des Gebäudes schmücken. Noch steht sie aber im Hof, ein paar Kleinigkeiten müssen noch perfektioniert werden. Die Installation ist fürs Wochenende geplant. Mehr als zwei Jahre hat die Arbeit an dem neuen Aushängeschild gedauert. Besucher sollen den „Zeitgeist“ so schon von Weitem erkennen können.

Die Bernhards planen auch ein „Repair-Café“, eine Art Workshop auf ihrem Grundstück. Sammler und andere Neugierige können dann über ein Wochenende selbst ihre Uhr reparieren und Grundlagen der Uhrmacherei lernen. „Da kann dann jeder einfach mal was ausprobieren, ohne sich zu sorgen, dass vielleicht was kaputtgeht“, sagt Lothar Bernhard. „Das machen wir dann einfach noch mal, ohne Stress.“

Bis dahin wird es aber vermutlich noch etwas dauern. In der Zwischenzeit hat die Familie genug Zeit, alle Uhren umzustellen. Allzu lang brauchen sie aber nicht, dank ihrer routinierten Griffe. „Wir gehen am Sonntag gemeinsam durchs Haus. Das dauert meist nur so ein bis zwei Stunden“, sagt Hendrik. Für Vater Lothar sind dabei die 26 Außenuhren am wichtigsten. „Wie sähe das denn aus, wenn unsere Uhren draußen nicht richtig gehen würden? Das ist schließlich unser Aushängeschild.“ Drinnen sei es hingegen nicht so schlimm, wenn mal eine fünf Minuten vor- oder nachgeht: „Ich bin ja schließlich nicht verrückt!“