Serie: Kinderkriegen heute : „Ich kann meine DNA erfolgreich weitergeben“

Ich bin 32, Controller in einem mittelständischen IT-Betrieb – und Samenspender. Zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung gekommen bin ich noch in meinem alten Job, damals habe ich in einer Unternehmensberatung in Nürnberg gearbeitet, die Marketinganalysen für die Erlanger Samenbank gemacht hat.

Ein paar Jahre danach haben meine Frau und ich über den Kinderwunsch eines mit uns befreundeten gleichgeschlechtlichen Paares geredet. Und meine Frau fragte mich, ob ich nicht meinen Samen spenden wolle, um solchen Paaren ganz allgemein zu helfen. Ich fand die Idee gut – Leuten zu helfen, die keine Kinder haben können. Ich dachte mir: Warum soll ich das nicht machen, wo ich doch kerngesund bin? Mit den übrig gebliebenen Samen, die den Frauen nicht eingesetzt werden, kann Forschung betrieben werden, das finde ich auch toll.

Ich halte damit auch nicht hinter dem Berg. Ich erzähle es meinen Freunden, es ist ein cooles Einstiegsthema, wenn man beim Bierchen sitzt und über das Thema Kinder und Familie redet. Ich betone dann auch gern scherzhaft, dass ich einer von sieben Männern bin, die überhaupt spenden können von ihrem Samenmaterial her – wir sind ein elitärer Club. Meine Schwester hat sich gewundert, dass ich das mache, also genauer, dass ich bereit bin, Lesben zu helfen. Weil ich sonst eher so eingestellt bin, dass ich das Modell Vater, Mutter, Kind sehr gerne mag. Und weil ich Familien mehr fördern möchte als Alleinstehende. Andererseits habe ich aber auch nichts dagegen, dass zwei Lesben Kinder kriegen, das ist mir völlig egal.

Bisher habe ich sieben Mal meinen Samen gespendet. Da sitze ich immer in so einem Raum in der Samenbank: Waschbecken, Stuhl, Heizung an, warmes Licht. Und zwei Pornohefte. Ist jetzt nicht direkt gemütlich, eher wie ein besseres Krankenhaus. Danach bekomme ich 50 Euro. Nach einem halben Jahr, wenn die Blutproben auch in Ordnung waren, gibt es noch mal 70 Euro. Also 130 Euro pro Spende.

Ich mache das aber wirklich nicht wegen des Geldes. Das Geld kommt auf das Konto meiner Tochter, die ist zwei. Ich liebe sie sehr, mein Leben hat sich durch sie zu 100 Prozent verändert. Ich möchte, dass Leute, die keine Kinder kriegen können, auch jemanden so sehr lieben können, wie ich meine Tochter liebe. Sie wird durch dieses Geld finanziell gesehen einen besseren Start ins Leben haben als ich. Meine Eltern sind in den 1990ern aus Polen nach Deutschland gekommen, sie sprachen kein Deutsch, ihre Ausbildungen wurden nicht anerkannt, und sie hatten zwei kleine Kinder. Wir hatten es schwer, weil wir so wenig Geld hatten.

Dass ich Kinder zeugen werde, die ich nicht beschützen kann, darüber denke ich nicht nach. Da ist diese Idee, dass ich meine DNA erfolgreich weitergeben kann, das will doch jeder Mann. Ich bin mir auch sicher, dass diese Eltern ihre Kinder voller Liebe aufziehen werden, wenn sie diesen langwierigen und kostspieligen Weg gegangen sind. Ich fühle mich auch nicht direkt als Vater dieser Kinder. Weil ich keinen Kontakt zu ihnen haben werde, zumindest in den ersten 16 Jahren nicht. Ich habe nichts mit denen zu tun. Wenn sie mich später kennenlernen wollen, um zu erfahren, wer ihr genetischer Vater ist, freue ich mich aber. Dann kann man gucken, was passiert. Ich bin für alles offen. Auch für längerfristigen Kontakt.

Die Geschichte von Michael Sawicz ist der Auftakt von unserer Serie „Kinderkriegen“. Im Lauf der Woche erscheint täglich eine neue Folge – Sie können sie aber auch schon jetzt in der digitalen Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung nachlesen.