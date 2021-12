Eine Familie aus dem Münsterland verkauft ihr Haus, um in das schwer von der Flut getroffene Ahrweiler zu ziehen. Um diese Entscheidung zu verstehen, hilft es, die Reiseroute eines ganz besonderen Wohnmobils zu kennen. „Das ist unsere Anna“, sagt Tamara Segers über das Fahrzeug. Seit dem Sommer pendeln die 45-Jährige, ihr Mann und der jüngste Sohn Wochenende für Wochenende an die Ahr, um Kaffee auszuschenken und den Leuten zuzuhören. Auf ihrer Lebensreise mit dem Wohnmobil haben Tamara und ihr Mann in Ahrweiler etwas gefunden, das sie nicht wieder hergeben wollen: Sinn.



An einem Samstagmorgen im November nippt ein Mann in Joggingschuhen in der Kaffeebude an seinem Becher. Wandergesellen haben die Bretterhütte irgendwann im Herbst gezimmert: ein Ausgabefenster nach draußen, ein Raum mit Sofa und wenigen kleinen Tischen. Der Mann ist der erste Gast heute. Tamara setzt sich zu ihm, hinter der Theke kocht Reinhard Boll Kaffee. „Ihr habt dat super gemacht“, sagt der Gast und stellt den Becher auf einen der mit Kastanien und Kerzen dekorierten Tische.