Meghan und die Royals : Warum die „Firma“ versagt hat

Der Tag, an dem die Fassade der Firma einen Riss bekam, war ein Sonntag. Am Abend lief im britischen Fernsehen die Dokumentation „Harry & Meghan: An African Journey“. Das klang nach Karen Blixen, Afrika und Adel, das passt doch! Man sah harmlos schöne Bilder. Lächeln, Winken, Nicken. Aber dann kam die Szene, in der die Herzogin auf einer Wiese in einem schlichten ärmellosen Kleid stand und so ehrlich und verzweifelt über den Druck sprach, dem sie ausgesetzt sei, dass die Briten in ihren Fernsehsesseln für kurze Zeit denken mussten, sie seien im falschen Film.

Anke Schipp Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Das letzte Mitglied der königlichen Familie, das öffentlich über seine Gefühle sprach, war Prinzessin Diana gewesen. Vor 24 Jahren. Und kurz vor der Scheidung von Prinz Charles. Diana sagte damals in einem Fernsehinterview, dass die Medien sie in die Isolation getrieben hätten und dass sie lange gebraucht habe, zu erkennen, dass sie für sie nicht mehr sei als ein verkäufliches Produkt. Genutzt hatte es nichts, knapp zwei Jahre später starb sie bei einem Unfall in Paris – nach der Hetzjagd durch Paparazzi.

Seit vergangenem Sonntag kocht das Thema in Großbritannien wieder hoch. Das Gute daran: Es ist ein anderes als der ewige Brexit. Das Schlechte: Auch eine Woche nach dem Bombshell-Interview, wie es die „Daily Mail“ nannte, ahnt man, dass es für Meghan nicht leichter wird – in und außerhalb des Palastes. Die Medien, vor denen sie einst von ihren britischen Freunden gewarnt worden sei („sie werden dich zerstören“), machen munter weiter. Schließlich lässt sich mit Selbstkritik kaum die Auflage steigern. Ihr erster Auftritt in London nach dem Interview wurde genauestens analysiert. Lächelt sie? Was bedeutet ihr lilafarbenes Kleid? Trägt sie die Haare wie ein Vorhang, um ihr Gesicht zu verbergen?

Der Palast schweigt

Während Meghan und Harry von britischen Prominenten wie Robbie Williams und James Blunt Zuspruch bekamen, gab es aber vor allem Kritik. Die „Sun“ sprach von „der größten Krise“, in der die Monarchie seit langem stecke. Das Interview sei ein komplettes Desaster, wird der PR-Experte Mark Borkowski im „Guardian“ zitiert. Die Strategie, ihren „Kampf“ öffentlich zu machen, sei eine, die vielleicht in Hollywood funktioniere, aber nicht bei Hofe: Die Regeln für Celebrities und die für Royals seien nun mal völlig unterschiedlich.

Regel Nr. 1: Schweigen. Über seine Gefühle zu reden ist 24 Jahre nach dem Interview mit Prinzessin Diana immer noch ein Tabu. Mit der oft zitierten Haltung „never complain, never explain“ haben die Windsors die stürmischen Zeiten des 20. Jahrhunderts überstanden: Kriege, Abdankungen, Liebschaften, Scheidungen, tragische Todesfälle. Aber muss man sich im Jahr 2019 nicht fragen, ob das noch zeitgemäß ist, wenn eine junge moderne Frau daran zu zerbrechen droht?