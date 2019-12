„Vom Wind verweht“ ist zurück : Es bleibt ein schwieriges Buch

Widerlich. Andreas Nohl schaut betroffen, doch Liat Himmelheber, seine Frau, hat es tatsächlich gesagt: Scarlett O’Hara, Hauptfigur des Romans „Gone With the Wind“, den Nohl und Himmelheber in anderthalbjähriger Arbeit neu übersetzt haben, sei zwar für viele Frauen ein Vorbild gewesen, doch manchmal „wirklich widerlich“.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



„Widerlich? Na ja, sie trägt vielleicht stellenweise unmenschliche Züge“, räumt Nohl ein. „Oft ist sie aber auch naiv und unbedarft.“ Doch Himmelheber beharrt auf ihrer Einschätzung. Wie O’Hara die Männer behandele, wie sie sich weigere wahrzunehmen, dass ihr Vorarbeiter im Sägewerk die zwangsrekrutierten Sträflinge misshandelt, das sei so widerlich wie ihre Gier: „Es geht ihr nur ums Geld, das ist eigentlich ihr Haupteros.“