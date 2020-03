Nazis verboten Weltfrauentag : Das Frauenbild passte nicht zum Gedankengut

Der Frauentag ist ein festes Datum im Kalender – in Berlin ist er seit 2019 sogar gesetzlicher Feiertag. Der Gedenktag ist inzwischen auch zu einem Geschenktag geworden: Floristen verkaufen Frauentags-Sträuße mit einem neckischen „Nicht vergessen!“ an Männer, ein Supermarkt wirbt für Putzmittel („Angebot nur am 8.3. gültig!“) und ein Steakhaus mit dem Foto einer halbnackten Frau, die ihre Zunge lasziv in Richtung eines rohen Stücks Fleisch streckt. Die Frau als Blumenliebhaberin, als Verantwortliche für den Haushalt, sogar selbst als Stück Fleisch? Vielleicht ist es keine schlechte Idee, sich einmal an die Geschichte des Frauentags zu erinnern.

Nachdem die Nationalsozialisten im Januar 1933 an die Macht gekommen waren, verboten sie den Weltfrauentag. Der schon geplante Festtag im März wurde sofort abgesagt. Der Grund: Der Weltfrauentag ist eine Erfindung der Linken, eingeführt von den Sozialdemokraten und gepflegt von der Kommunistischen Partei. Ihn zu verbieten schien für eine rechtsextreme Partei nur folgerichtig. In dem Verbot steckte aber noch mehr. Das Frauenbild, das an dem Tag propagiert wurde, passte nicht zum nationalsozialistischen Gedankengut.

Seinen Anfang nahm der internationale Frauentag mit der Forderung, für Frauen das Wahlrecht einzuführen. Clara Zetkin, damals noch Sozialdemokratin, trug die Idee amerikanischer Sozialisten nach Europa, wie Sybille Steinbacher sagt, Professorin für Neuere Geschichte an der Frankfurter Goethe-Universität. 1911 wurde der Frauentag in Deutschland erstmals begangen, getragen vor allem von den Gewerkschaften und der Sozialdemokratie. Mehr als eine Million Frauen demonstrierten in Europa und Amerika für ihre Rechte.

Nach dem Wahlrecht fordern die Frauen mehr

Als in Deutschland 1918 das freie, geheime und gleiche Wahlrecht für Frauen und Männer beschlossen wurde, schien es, als gebe es für den Frauentag keinen Anlass mehr. Doch der Tag wurde auch in der Weimarer Republik beibehalten. Clara Zetkin beging ihn weiter mit der abgespaltenen Kommunistische Partei, und bald wollte ihn auch die SPD wieder feiern. Neue Kämpfe wurden ausgefochten: Den Frauen ging es nun um Arbeitszeitverkürzung und Schulspeisungen, damit sie Beruf und Familie vereinbaren konnten, sowie um Selbstbestimmungsrechte wie die Möglichkeit zum Schwangerschaftsabbruch. „Den emanzipatorischen Ideen konnten die Nationalsozialisten nicht zustimmen“, sagt Steinbacher.

Die politisch agierende Frau, die Rechte einfordert – das war so ziemlich das Gegenteil dessen, was die Nazis im weiblichen Geschlecht sahen. „Ein Frauenzimmer, das sich in politische Sachen einmischt, ist mir ein Greuel“, sagte Adolf Hitler bei einem seiner Monologe im Führerbunker in Berlin. Und weiter: „Die Frau hat die Aufgabe, schön zu sein und Kinder zur Welt zu bringen.“ Die Rolle, die er für sie vorsah, ist die der Mutter, die ihm Soldaten und Arbeiter schenkt, aber selbst keine bemerkenswerten Ideen oder Rechte hat. Das passt zur Politisierung des Muttertags, der nach dem Verbot des Frauentags als Ersatz propagiert wurde. „Die Nazis brauchten durchaus die Unterstützung der Frauen und schufen so eine Form der Verehrung, die sie rassepolitisch aufluden“, sagt Steinbacher. Der Muttertag war schon zuvor gefeiert worden, von den Nationalsozialisten wurde er jedoch zum Ehrentag der Erhalterin der „arischen Rasse“ stilisiert.

Nachdem Hitler den Frauentag verboten hatte, regte sich Widerstand. Speziell an diesem Tag wurde zu Kaffeekränzchen geladen, Frauen lüfteten am 8. März rote Wäsche auf ihren Wäscheleinen oder Fensterbänken. Manche verteilten an dem Tag Flugblätter. Der Frauentag wurde damit auch zu einem Protesttag gegen das Naziregime.

Trotzdem wurde er nach dem Ende der NS-Herrschaft zunächst nicht wiederbelebt. Die Welt war nun in Blöcke geteilt, der Frauentag gehörte zum real existierenden Sozialismus und somit zum Feind. In der DDR wurde er groß zelebriert, im Westen nicht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das vorherrschende Weltbild mit dem Untergang des Naziregimes nicht einfach verschwunden war. Frauen sollten in den fünfziger Jahren in der Bonner Republik liebevolle Mütter und treue Ehefrauen sein, die im Hintergrund das Wirtschaftswunder unterstützten – mit Geburten und Pausenbroten für den arbeitenden Mann. Auch darum wurde lange wenig vom Widerstand der Frauen gegen die Nationalsozialisten und ihren politischen Kämpfen erzählt. Die Namen, die genannt wurden und werden, lauten häufig Georg Elser, Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Dietrich Bonhoeffer, Oskar Schindler. Sophie Scholl ist als Teil der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ die Ausnahme. Dabei war sie bei weitem nicht die Einzige.

Doch es dauerte, bis Frauen als politische Akteurinnen akzeptiert wurden. Und es dauerte, bis sie sich selbst als solche verstanden. Erst in den siebziger Jahren wurde mit der Frauenbewegung auch im Westen wieder vom internationalen Frauentag gesprochen – und es wurden Rechte für die Frauen eingefordert.