Prinz Alemayehu war in seinem kurzen Leben wohl nur selten ein glücklicher Mensch. Das fiel anlässlich seines frühen Todes – der äthiopische Prinz starb 1879 mit 18 Jahren in England an einer Rippenfellentzündung – auch der britischen ­Königin Victoria auf: Sein Leben sei „voller Schwierigkeiten jeder Art“ gewesen. Viele Probleme bereitete Alemayehu allerdings die Regierung jenes Empires, dessen Repräsentantin Victoria war.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland. Folgen Ich folge

Als sieben Jahre alter Junge wurde der Sohn des äthiopischen Kaisers Tewodros II. am Ende einer militärischen Strafexpedition gegen den Vater auf der eroberten Festung Magdala von den britischen Eroberungstruppen gefasst und, wie der Kulturschatz des Kaisers auch, einfach mitgenommen. Die Kulturgüter wanderten ins British Museum, der Prinz erhielt einen Vormund, den englischen Abenteurer Captain Tristram Speedy, und durchlebte und durchlitt das englische Internatsschulwesen. Nach den Maßstäben der britischen Aristokratie erhielt er also eine standesgemäße Erziehung – nicht zuletzt auf der Schule in Rugby, in der das durch seinen Reichtum an Kopfverletzungen bekannte Ballspiel erfunden wurde. Der nächste Schritt hätte die Armee-Akademie in Sandhurst sein sollen. Doch dort hielt es Alemayehu nur ein Jahr lang aus; kurz darauf wurde er todkrank und starb.

In der St. George's Chapel auf Schloss Windsor liegt er seit 144 Jahren

In ihrer Zuneigung, und vielleicht in einem Anflug von schlechtem Gewissen, verfügte Königin Victoria, dass der abessinische Prinz in der königlichen St. George’s Chapel auf Schloss Windsor seine letzte Ruhe finden solle. In der dortigen Gruft liegt er nun seit 144 Jahren. Vor 14 Jahren erbat der damalige äthiopische Präsident Girma Wolde-Giorgis erstmals, die Gebeine Alemayehus zurück in die Heimat zu bringen. Die britische Regierung – damals regierte noch der agile Labour-Premierminister Tony Blair –, aber auch der Buckingham-Palast reagierten hinhaltend oder schwiegen. Jetzt aber, auf eine neuerliche Bitte aus Äthiopien, gab der Palast doch eine Antwort: eine negative.

Eine Exhumierung komme nicht infrage, da dadurch die Totenruhe der Leich­name gestört werden könne, die in der Nähe des äthiopischen Prinzen im Kircheninneren beigesetzt seien, unter ihnen die Könige Heinrich VI. und Edward IV. sowie Heinrich VIII. (der sechs Ehen einging und sich von der katholischen Kirche löste) und George V., Urgroßvater des gegenwärtigen Königs Charles III. Ein Sprecher des Palasts gab an, es sei sehr unwahrscheinlich, dass die Überreste des Prinzen geborgen werden könnten, ohne die Gräber „einer beträchtlichen Zahl“ anderer zu beeinträchtigen. Im Übrigen sei man immer bemüht gewesen, äthiopischen Delegationen behilflich zu sein, die Grabstätte in der Kapelle von Schloss Windsor zu besichtigen.

Eine Geste der Wiedergutmachung?

In der Vorstellungswelt der damaligen Königin Victoria kann die Beisetzung Alemayehus unter ihren eigenen Vorfahren als eine Geste der Wiedergutmachung verstanden werden. Sie erkannte damit den Sohn des äthiopischen Kaisers als ihresgleichen an und hatte ja zuvor schon seine Erziehung in England aus dem Augenwinkel im Blick behalten. In einem Tagebucheintrag schreibt sie, er sei ein „hübscher, höflicher, anmutiger Junge“: „Er hat gar nichts von einem Neger an sich.“