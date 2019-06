FAZ Plus Artikel Mütter in der Öffentlichkeit :

Eine Fachkonferenz mit dem Titel „Wie stillfreundlich ist Deutschland?“, und die wohl jüngste Teilnehmerin ist an der Brust der Mutter eingeschlafen: Désirée Krause steht im Publikum und wiegt sich von einem Bein aufs andere. Ihre sieben Monate alte Tochter hat sie in einer Trage vor den Bauch gebunden. Solange sie sich nicht nach vorne beugt, ist ihre entblößte Brust nicht einmal zu sehen.

Heute ist die 31 Jahre alte Erzieherin so selbstbewusst, dass sie ihr zweites Kind auch in der U-Bahn stillt, wenn das Baby Hunger hat. Oder im Supermarkt, und zwar nicht im dafür vorgesehenen Stillraum, in dem sich immer auch der Wickeltisch befindet. Sie selbst würde zum Essen schließlich auch nicht auf die Toilette gehen, sagt Krause in einer Konferenzpause. Ursprünglich jedoch habe sie gar nicht unbedingt stillen wollen, „ich wusste nicht, ob ich überhaupt der Typ dafür bin“. Damit illustriert sie sehr anschaulich, warum es nötig ist, die Stillförderung in Deutschland endlich zur nationalen Aufgabe zu machen.