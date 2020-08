Hochzeit mit 16 Jahren : Amerikas Kinderbräute

Eine Feier und Blumen gab es nicht, anstelle eines weißen Hochzeitskleids trug Donna Pollard Schwarz. Ihr Ehemann, den die Amerikanerin heute „Täter“ nennt, kopierte ihre Geburtsurkunde, setzte sie ins Auto und fuhr mit ihr zu einem Standesamt nach Tennessee. „Die Standesbeamtin sah uns nicht mal an. Sie fragte nur, wer von uns minderjährig sei. Ich hatte das Gefühl, völlig die Kontrolle über mein Leben zu verlieren“, erinnert sich Pollard an ihren Hochzeitstag vor 20 Jahren. Sie war damals 16 Jahre alt, ihr Bräutigam 31. Ohne Trauschein wäre er wegen Sex mit einer Minderjährigen verurteilt worden. „Mit Liebe und Romantik hatte das Ganze nichts zu tun. Er hat mich geheiratet, um mich legal sexuell auszubeuten.“

Pollard ist eine von fast 250.000 Kinderbräuten, die laut der Hilfsorganisation Unchained At Last in den Jahren 2000 bis 2010 in den Vereinigten Staaten verheiratet wurden. Obwohl das amerikanische Außenministerium Eheschließungen mit Minderjährigen auf der ganzen Welt als Menschenrechtsverletzung verurteilt, treten in mehr als 40 Bundesstaaten weiterhin Kinder vor Standesbeamte – meist Mädchen, die ältere Männer heiraten.