Suizid einer Transfrau : „Ich könnte nur heulen“

Ellas Plan schloss alle aus. Ella war eine Frau, die gerne immer allen half, manchmal so sehr, dass es ihr zu viel wurde. An diesem Tag stieß sie alle von sich. Ihrer früheren Nachbarin, einer guten Freundin, sagte sie, sie gehe raus aus Berlin, sie werde dort keinen Empfang haben. Von Dagmar Harmsen, einer anderen guten Freundin, wusste sie, dass sie gerade verreist war, sich in der Oberlausitz aufhielt. Das letzte Mal, dass Ella sie getroffen hatte, lag schon ein paar Wochen zurück. Sie hatten während dieses Treffens spirituelle Gedanken miteinander geteilt und darüber gesprochen, was wohl nach dem Tod kommt.

Kim Maurus Volontärin. Folgen Ich folge

Der Tag, an dem Ella alle ausschloss, war der 14. September 2021, es war gegen 13.20 Uhr an einem Dienstag. Bis heute ist unklar, was die 40 Jahre alte Frau in den Stunden zuvor gemacht hat. Sie arbeitete in einem „Call a Pizza“ in Berlin. Am Montag hatte sie sich freigenommen. Am Dienstag erschien sie nicht zum Dienst, sondern ging auf den Alexanderplatz. Dort übergoss sie sich mit Benzin und zündete ihren Körper an.