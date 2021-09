Wanderer in Schottland : 84 Stunden geradeaus durch die Natur

Wer in einem entwickelten Land, selbst in entlegenen Regionen, einfach nur geradeaus geht, wird nach nicht allzu langer Zeit auf einen asphaltierten Weg oder eine Straße stoßen. In den schottischen Highlands gibt es immerhin noch eine schnurgerade Strecke, die 78,55 Kilometer lang durch unberührte Natur verläuft – und diese Strecke wurde nun erstmals von zwei Wandersleuten bewältigt.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Vier Tage lang bestiegen der 32 Jahre alte Calum Maclean und Jenny Graham, 41 Jahre alt, dafür Berge, durchschritten Wasserfurchen und Moore, wühlten sich durch hohes Heidekraut und kletterten über gefallene Bäume. Bepackt mit zwei 16-Kilogramm-Rucksäcken, in denen Nahrung und Zelte verstaut waren, kamen sie nach knapp 84 Stunden am Ziel an. Maclean sagte am Ende der Strapaze: „Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, aber ich würde es nicht noch mal tun.“

Mit ihrer direkten Route vom Drumochter-Pass nach Corgarff sind die beiden Schotten die ersten Wanderer, die einmal quer durch den Cairngorms National Park gelaufen sind. Wie die BBC berichtete, gab es zuvor schon mehrere erfolglose Versuche, nachdem die britische Landvermessungsbehörde Ordnance Survey die Route vor einigen Jahren definiert hatte. Jenny Graham, die auch einen Rekord über eine Tour mit dem Fahrrad um die Welt hält, sagte der BBC: „Ich bin schon überall in Schottland und den Alpen gewandert, aber das hier übertrifft alles.“

Man habe zwar früher schon einige Berge in den Cairngorms bestiegen und die Gegend schon ganz gut gekannt, aber diese Route habe an völlig neue Orte geführt. Sie hätten sich „wie Entdecker“ fühlen dürfen, schwärmte Graham. „Niemand hat hier wahrscheinlich je einen Fuß hingesetzt. Das war wirklich ein cooler Moment.“ Graham sagte, sie habe dabei auch gelernt, dass die einfachste Idee – immer nur geradeaus zu laufen – nicht immer am einfachsten auszuführen sei.