Nach der herben Niederlage der Genossen bei der Bundestagswahl Mitte September 1957 war Brandt rasch zum sozialdemokratischen Hoffnungsträger geworden. Mit ihrem biederen Chef Erich Ollenhauer hatte die SPD abermals keine Chance gehabt gegen Kanzler Adenauer, dessen Union die absolute Mehrheit erreicht hatte. Es war ein Desaster für die Sozialdemokraten. Umso erstaunlicher, dass sie nur wenige Wochen brauchten, um einen dramatischen Reformprozess einzuleiten und sich rasch auf einen Machtwechsel 1961 zu konzentrieren. Im November 1959 schloss die SPD mit dem Godesberger Programm ihre Wandlung von einer klassenkämpferischen Weimarer Traditionskompanie zu einer modernen Volkspartei ab. Der aktuelle Niedergang der deutschen Sozialdemokratie erklärt sich auch dadurch, dass sie mittlerweile wieder hinter „Godesberg“ zurückgefallen ist. Heute scheinen für führende Genossen Genderfragen, identitätspolitische Diskurse und Verstaatlichungsphantasien wichtiger zu sein als der Anspruch, die SPD als Volkspartei zu erhalten und weiterzuentwickeln. Ihrem Spitzenkandidaten Olaf Scholz legen sie damit immer neue Steine in den Weg.

Genau umgekehrt war das vor sechs Jahrzehnten zu Beginn des sozialdemokratischen Aufstiegs. Damals wurden Hürden umstandslos beseitigt. Am 30. Juni 1960 bekannte sich Herbert Wehner ohne vorige Absprache mit anderen Mitgliedern der Parteiführung in einer, wie sich Brandt noch an seinem Lebensabend erinnern sollte, „fulminanten Bundestagsrede“ zur von Adenauer betriebenen Westintegration und kassierte den erst wenige Monate zuvor verkündeten sozialdemokratischen „Deutschlandplan“ für eine Neutralisierung des gesamten Landes. Nach diesem „doppelten Salto mortale“, wie der Historiker Gregor Schöllgen es beschreibt, war die SPD auch außenpolitisch in der Wirklichkeit angekommen. Für Brandt war endgültig das Terrain bereitet – er war schon lange vor seiner Zeit als Regierender Bürgermeister in der fortwährend angefochtenen Frontstadt Berlin von einer konsequenten Westbindung überzeugt gewesen. Im November 1960 wurde Brandt offiziell SPD-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl im Folgejahr. Die Partei hatte sich, wie der Spiegel schrieb, für „das in der Berlin-Krise zu Münzwert gelangte Porträt Willy Brandts“ entschieden.

„Wir schaffen es“

Brandt bewunderte den drei Jahre jüngeren Kennedy. 1960 hatte er zwei Vertraute zur Beobachtung des Präsidentenwahlkampfs in die USA geschickt. Im Bundestagswahlkampf verbreitete die SPD die Broschüre „Vertrauen“, auf deren Titelblatt Brandt und Kennedy abgebildet waren. Zudem nutzten die Sozialdemokraten zur Optimierung ihrer Kampagne nun endlich auch intensiv demoskopische Befunde. Mehrfach ließ die Parteiführung Brandts Popularitätswerte messen – mit überaus ermutigenden Resultaten: Im April 1961 war der Herausforderer demnach genauso bekannt wie Kanzler Adenauer. Um Brandts Bildpräsenz zu optimieren, gab es auch Untersuchungen zu Posen, aus denen die Wahlkampfleitung den Schluss zog, dass der Spitzengenosse keinesfalls als lächelnder Star in Siegerhaltung inszeniert werden dürfe. Signet, Slogan und Stil – alles war neu an den Plakaten der SPD. Während die CDU noch immer auch gezeichnete Porträts im Stil der Weimarer Republik verwendete, setzten die Sozialdemokraten komplett auf Fotos. In der Farbgestaltung konzentrierten sie sich auf Blau, um jegliche sozialistischen Assoziationen zu vermeiden. Die Slogans lauteten „Voran mit Willy Brandt“, „Wohlstand ist für alle da!“ und „Wir schaffen es“ – was wie ein Vorgriff auf Barack Obamas „Yes we can“ aus dem Jahr 2008 klingt.