Christian Werner ist am Mittwochmorgen sauer. Seit Montag hat er bei einem Freund in Bargteheide in Schleswig-Holstein geduldig darauf gewartet, zum berühmten Heavy-Metal-Festival nach Wacken zu fahren. Er und zwei Freunde haben Tickets, das Wohnmobil ist voll­ bepackt, im Gepäck haben sie unter ­anderem fünf Paletten Jever. Am Dienstag hatten die Veranstalter zwar bekannt­gegeben, dass wegen des vielen Regens keine Fahrzeuge mehr auf das verschlammte Festivalgelände gelassen ­werden. Festivalmitbegründer Thomas Jensen sagte am Abend aber, dass Be­sucher weiter auf das Gelände dürften, „nur nicht mit Auto“.

Werner und seine Freunde hatten einen Plan: Sie wollten am Mittwoch losfahren und ihr Wohnmobil auf dem Grundstück eines Bauern in Hanerau-Hademarschen parken. „Der meinte, dass in dem Dorf viele sind, die auch in Wacken arbeiten und man da problemlos hinkommen ­würde“, sagt Werner, der den Kontakt zu dem Bauern organisiert hatte. Am Mittwoch gab es dann aber ein böses Er­wachen: Am frühen Morgen, wenige Stunden vor dem geplanten Festivalstart, teilten die Veranstalter auf Instagram mit, die „vernünftige Besucherkapazität“ sei angesichts der Wetterlage erreicht. „Jede weitere Reise muss mit sofortiger Wirkung eingestellt und storniert werden.“

Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals sei diese Entscheidung gefallen. „Wir sind sehr traurig, aber die weiterhin schwierige Wetterlage lässt uns leider ­keine andere Wahl.“ Nach Schätzung der Polizei hatten es bis dahin rund 50.000 Besucher auf das Gelände nahe Itzehoe in Schleswig-Holstein geschafft. Erwartet wurden ursprünglich rund 85.000 Metalfans. Etwa 50 Prozent der vom Regen durchweichten Campingflächen seien belegt, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Ungerecht finden Werner und seine Freunde, dass sie jetzt „hintenüberfallen“ – obwohl sie sich an die Bitte der Ver­anstalter gehalten hätten, am Dienstag nicht anzureisen. „Wer trotzdem angereist ist, ist jetzt drin.“ Außerdem werde von den Veranstaltern „rumgedruckst“, was mit den Kosten für Tickets und Stellplatz sei. Die Veranstalter schrieben zu öffent­lichen Fragen auf Instagram: „Für nähere Informationen halten wir euch auf dem Laufenden und bitten euch um etwas ­Geduld.“ Werner sagt: „Das ist ein Kommunikationsdesaster. Wenn Sie uns das Geld schnell zurückgeben, können wir wenigstens auf ein anderes Festival fahren.“ Die fünf Paletten Jever müssten schließlich geleert werden.

Wenig Verständnis für die Entscheidung der Veranstalter haben auch die Besucher, die es rechtzeitig auf das Gelände geschafft haben. „Ich verstehe das überhaupt nicht“, sagt Maike Neumann am Mittwoch. Sie ist mit ihrem Freund schon am Montag in ihrem VW-Bus aus dem äußersten Südwesten Deutschlands ­losgefahren, nach einem Zwischenstopp kamen sie am Dienstag an. „Wir haben keine zehn Minuten gewartet, dann waren wir auf dem Campingplatz.“

Die Zufahrtswege seien zwar etwas vermatscht, auf dem Campinggelände sei aber hohes Gras, Wasser sei dort kein Problem. Probleme bekommen laut Neumann nur Besucher, die nah am Festivalgelände parken wollten. „Ein Wohn­mobilfahrer wollte da ums Ver­recken rein, da muss man dann mit dem Traktor hingeschleppt werden.“ In der Nähe ihres VW-Busses seien aber viele gut erreich­bare Plätze noch frei. „Wir wurden alle sehr zusammengeschoben, wir können nicht mal unser Vorzelt spannen.“ Zu den Bühnen müsse man von ihrem Platz etwa 20 Minuten laufen. „Ja, auf dem Festivalgelände versinkt man dann im Matsch, aber da ist man ja zu Fuß unterwegs.“ Aktuell regne es nicht, der Matsch trockne langsam. Für den Nachmittag ist aber schon wieder Regen angesagt.