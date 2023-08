Aktualisiert am

Traktoren, die Autos aus dem Schlamm ziehen und Dauerregen — die Lage in Wacken verbessert sich nicht. Nun gibt es gravierende Folgen für Heavy-Metal-Fans: wegen des Starkregens sollen sie ihre Reise zum Festival nun abbrechen.

Wegen des verschlammten Geländes haben die Veranstalter des Heavy-Metal-Festivals in Wacken (W:O:A) am Dienstag einen drastischen Anreisestopp für Festivalbesucher mit Fahrzeugen bis Festivalende erlassen. „Wir sind sehr traurig, diese schwere Entscheidung — zum ersten Mal in der Geschichte des W:O:A – treffen zu müssen“, teilten sie mit. Durch den vielen Regen der vergangenen 24 Stunden und den schlechten Zustand der Campingflächen, Veranstaltungsflächen und Zuwege könnten keine Fahrzeuge mehr auf das Gelände gelassen werden.

„Ihr unterstützt uns am meisten, wenn ihr zu Hause bleibt“

„Deshalb sind sämtliche Metalheads in Kraftfahrzeugen aller Art angehalten, ihre Reise nach Wacken abzubrechen oder gar nicht erst anzutreten“, teilten die Veranstalter mit. Wir entscheiden von Stunde zu Stunde und bitten um euer Verständnis für die äußerst schwierige Lage. „Ihr unterstützt uns am meisten, wenn ihr jetzt zu Hause bleibt“, heißt es auf der Seite des Veranstalters. Es werde aber versucht, Fahrzeuge, die sich bereits in unmittelbarer Nähe zum Festivalgelände befänden, auf das Gelände zu bringen.

Die Veranstalter gaben zunächst nicht bekannt, wie viele der 85 000 erwarteten Besucher bereits vor Ort sind. Informationen zum Umgang mit den knapp 300 Euro teuren Tickets sollen laut Veranstalter so schnell wie möglich folgen.

Bereits am Montag hatten die Veranstalter gebeten, die Anreise nach Möglichkeit nach hinten zu verschieben. Der Dienstag gilt als einer der Hauptanreisetage. Mittwoch beginnt das Festival offiziell.

Erst am Montagmorgen hatten die Campingplätze in Wacken geöffnet. Montag und Dienstag gelten als Anreisetage für das Wacken Open-Air (W:O:A). Das Festival ist mit 85.000 Besucherinnen und Besuchern abermals ausverkauft. Insgesamt sind dort mehr als 200 Konzerte auf neun Bühnen geplant. Bereits das vierte Mal in Wacken ist die britische Band Iron Maiden. Zudem werden Acts wie Megadeth, Helloween und Doro Pesch erwartet.