In vielen Medien wird sie als „Schlüsselfigur“ oder „zentrale Figur“ in der Causa Lindemann bezeichnet: Alena Makeeva soll diejenige gewesen sein, die der eigentlichen Schlüsselfigur Till Lindemann gezielt Frauen für Aftershow-Partys und Sex mit dem Sänger zugeführt haben soll. Ihr wird vorgeworfen, junge Frauen über soziale Medien oder auf Rammstein-Konzerten kontaktiert und unter dem Vorwand einer großen Aftershow-Party auf kleinere Privatpartys gelockt zu haben. Auf diesen soll sich den Berichten zufolge dann Lindemann junge Frauen für Sex ausgesucht haben. Zwei mutmaßlich Betroffene haben laut „Süddeutscher Zeitung“ (SZ) und NDR ausgesagt, der Sex mit dem Sänger sei nicht einvernehmlich gewesen. Till Lindemann selbst hat sich inzwischen über seine jüngst engagierten Medienanwälte zu den Anschuldigungen gegen ihn geäußert: „Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr.“

Aus dem Umfeld der Band aber erfuhr die F.A.Z. schon am Dienstag, dass die Band sich trotz dieser Beteuerung von Alena Makeeva getrennt hat. Makeeva soll demnach der Zugang zu Rammstein-Konzerten untersagt worden sein. Sie soll sich bis Mittwoch oder Donnerstag in München aufgehalten und dann die Reise nach Russland angetreten haben – so hieß es am Dienstag aus dem Umfeld der Band.

Ein Groupie, das die Nähe bekannter Stars sucht

Makeeva, die sich selbst auf Instagram „Casting-Direktorin“ nennt, hat laut Recherchen von „SZ“ und NDR nie offiziell für die Band Rammstein gearbeitet. Sie soll, so berichten es mehrere Medien übereinstimmend, seit 2019 mit der Band Rammstein auf Tour gewesen sein, ebenso Till Lindemann auf dessen Solo-Konzerten begleitet haben. In ihrem Instagram-Profil heißt es wörtlich: „On the tour with Till Lindemann“, Lindemanns offizielles Profil ist dort verlinkt. Ob sie von Lindemann für ihre mutmaß­lichen Dienste bezahlt wurde, ist unklar.

Makeeva ist 35 Jahre alt und stammt aus Russland. In der Rock-Szene gilt sie als ein besonders hartnäckiges – und dabei erfolgreiches – Groupie, das die Nähe bekannter Stars sucht. Auf ihrem Instagram-Kanal, der zeitweise auf „privat“ gestellt war, postet sie Bilder mit verschiedenen Stars und Größen der Branche, etwa mit Nick Cave. Besonders oft aber zeigt sie sich Arm in Arm mit Till Lindemann. Sie soll, so berichten es der „Spiegel“ und auch viele Rammstein-Fans im Internet, zuvor mit dem Schockrocker Marilyn Manson zu tun gehabt haben. Angeblich soll Makeeva schon für Manson junge Frauen rekrutiert haben. Auch gegen Manson wurden in den vergangenen Jahren Vorwürfe von Frauen und früheren Partnerinnen erhoben, dabei geht es um Freiheitsberaubung, Vergewaltigung, Folter und psychische Gewalt. Es laufen noch Verfahren gegen den Sänger, ein Verfahren wurde inzwischen eingestellt.

Welcher Art das Verhältnis zu Lindemann war, ist unbekannt

Dass Alena Makeeva, die etwa in der „Welt“ als „böse Fee“ oder in der „Bild“-Zeitung als „Rammstein-Russin“ bezeichnet wurde, vorher für Manson Frauen rekrutiert haben soll, passt auch zu dem Bild, das die Band Rammstein selbst zu zeichnen scheint: die böse Russin, die Frauen in die Falle lockte. Welcher Art das offenbar enge Verhältnis von Till Lindemann zu Alena Makeeva genau war, ist derweil nicht bekannt. Fragen zu dem Verhältnis, die die F.A.Z. an Lindemanns Anwalt schickte, blieben bis Freitagnachmittag unbeantwortet.

Die Band Rammstein will derweil die Vorwürfe gegen Lindemann mithilfe einer externen Rechtsanwaltskanzlei aufklären. Dafür sollten diverse Personen aus dem Bandumfeld befragt werden. Wie die F.A.Z. aus dem Umfeld der Band erfuhr, sollten die Befragungen bis einschließlich Freitag abgeschlossen sein. Mit den Ergebnissen könnte man demnach zu Beginn der kommenden Woche rechnen.

Auch die Ausreise Makeevas ist nicht bestätigt. In den sozialen Medien und auf „Reddit“ kursierte von Mittwoch an ein Bild von Makeeva mit einer angeblich eigens aus den Vereinigten Staaten angereisten Freundin, die sich bei einem Sekt auf das Rammstein-Konzert freuten. Aus dem Umfeld der Band hieß es am Freitag dazu: „Wir können nicht kontrollieren, wer sich eine Karte kauft.“ Zugang zur Band oder zum Backstage-Bereich aber hatte Makeeva demnach nicht. Eine anonyme, nicht zu verifizierende Quelle sagte gegenüber der F.A.Z., Makeeva sei am Donnerstag um 7.15 Uhr mit der Air France AF 1123 nach Paris mit Anschlussflug nach Jerewan in Armenien ausgereist. Ob dies zutrifft, ist unklar. Wer einsehen wolle, wo sich Makeeva befinde, hieß es aus dem Umfeld der Band, müsse nur ihrem Insta­gram-Account folgen. Dort hat Makeeva zuletzt das Statement der Anwälte Lindemanns auf Englisch veröffentlicht.