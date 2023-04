Südlich von Lissabon ist ein Streit unter Brieftaubenzüchtern völlig aus dem Ruder gelaufen. Vier Menschen sterben, am Tatort findet die Polizei ein Gewehr. Was zu der Auseinandersetzung geführt hat, ist noch unklar.

Bei der Eskalation eines Streits zwischen Brieftaubenzüchtern sind in Portugal vier Menschen getötet worden. Der Vorfall habe sich am Sonntag in Setúbal südlich der Hauptstadt Lissabon ereignet, berichteten die Medien des Landes unter Berufung auf Ermittlerkreise. Am Tatort sei ein Gewehr gefunden worden, der ursprüngliche Angreifer sei auch unter den Toten.

Ersten Ermittlungen zufolge sei unter einer Gruppe von Brieftaubenzüchtern im Alter von 40 bis 60 Jahren heftiger Streit ausgebrochen, berichteten die Medien. Worum genau es gegangen sei, sei noch unklar.